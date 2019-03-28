ضبط عاطل وبحوزته 15 قطعة حشيش فى الغربية

الغربية محمد طارق

ألقى ضباط مباحث مركز شرطة كفر الزيات بمحافظة الغربية بقيادة الرائد هادي سالم رئيس مباحث المركز، القبض على عاطل وبحوزته كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على عملائه.

وتلقى اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكرى مدير المباحث بالغربية بتمكن الرائد هادي سالم رئيس مباحث مركز شرطة كفر الزيات والقوة المرافقه له، من ضبط "ط م ال" 20 سنة وبحوزته 15 قطعة من مخدر الحشيش، مبلغ مالي .

وتم نقل المتهم لديوان المركز وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بغرض الاتجار وتم تحرير محضر برقم 8588 لسنة 2019، وإخطار النيابة لتولي التحقيق.