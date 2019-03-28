ضبط شقيقين لتكوينهما تشكيلا عصابيا للاتجار في السلاح بشبرا الخيمة

وتلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم محمد الشاذلي رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، بضبط "جمال م ن" 33 عاما عاطل، و"محمد م ح" 28 عاما عاطل "شقيق الأول"، وذلك حال تواجدهما بالشقة محل سكنهما.

وأوضحت تحريات رجال المباحث، أنه أثناء ضبط المتهمين عثر على سلاح نارى بندقية آلية و102 طلقة من ذات العيار، و5 خزينة لذات السلاح، وسلاح ناري "بندقية خرطوش"، و58 طلقة من ذات العيار، وسلاح نارى "طبنجة ماركة حلوان" عيار 9 ملليمتر مطموسة الأرقام بخزينتها 55 طلقة من ذات العيار، و3 أسلحة نارية، فرد روسي محلي الصنع.

وبمواجهة المتهمين، أقرا بحيازتهما للآسلحة النارية والذخائر بقصد الاتجار، بالعرض على النيابة أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيق.