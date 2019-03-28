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ضبط خفيرين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص فى أبو النمرس

الخميس، 28 مارس 2019 12:20 م
ضبط خفيرين بحوزتهما أسلحة نارية وذخيرة بدون ترخيص فى أبو النمرس أسلحة نارية - أرشيفية
كتب بهجت أبو ضيف
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ألقت مباحث الجيزة القبض على خفيرين لاتهامهما بحيازة أسلحة نارية بدون ترخيص بأبو النمرس، وتم إحالتهما إلى النيابة للتحقيق.

توصلت تحريات ضباط مباحث مركز شرطة ابو النمرس، إلى حيازة "عاطف.ش" خفير خاص  صادر ضده حكمين فى قضيتين ضرب، و" مصطفى.ح: خفير خاص بحيازة اسلحة نارية بدون ترخيص.

وبإعداد كمين للمتهمين تمكن رجال المباحث من ضبطهما، وبحوزتهما بندقية الية، وفردين خرطوش، و12 طلقة، وحرر محضر بالواقعة، وأخطر اللواء رضا العمدة مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة، لتباشر النيابة التحقيق.

 


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