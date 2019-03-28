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صور.. وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج

الخميس، 28 مارس 2019 09:03 م
صور.. وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج
كتبت ياسمين يحيى
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استقبل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، مساء اليوم الخميس بمكتبه بديوان الوزارة، كل من الشيخة نعيمة الأحمد الجابر الصباح رئيس اللحنة التنفيذية لرياضة المرأة بمجلس التعاون لدول الخليج العربية ، والشيخة حياة بنت عبد العزيز آل خليفة رئيس لجنة رياضة المرأة باتحاد اللجان الأولمبية الوطنية العربية وعضو مجلس إدارة اللجنة الأولمبية البحرينية ، والشيخة سناء البو سعيدى رئيس لجنة رياضة المرأة باللجنة الأولمبية العمانية.
 
يأتي ذلك على هامش مشاركتهن في أعمال المؤتمر الأول لرياضة المرأة العربية الذى يعقد تحت رعاية السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالقاهرة في الفترة من 28 حتى 29 مارس الجاري.
 
وأشاد وزير الشباب والرياضة بدور القيادات النسائية العربية ومجهوداتهن البارزة على صعيد الرياضة النسائية، مقترحاً إقامة مسابقة رياضية بمصر تتضمن المنافسة في ثلاث ألعاب بمشاركة مجموعة من الفتيات من الدول العربية في إطار الحرص على تشجيع ثقافة الرياضة النسائية بالمجتمع.
 
كما ثمن الدكتور أشرف صبحي على فعاليات مؤتمر رياضة المرأة العربية الذى تستضيفه مصر بمشاركة مجموعة من القيادات النسائية البارزة على مستوى الوطن العربي، وتسليط الضور على دورهن الإيجابي فى عملية التنمية.
 
وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (2)
وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (2)

وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (3)
وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج 

وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (4)
وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج 

وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (5)
وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج 

وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (1)
وزير الشباب والرياضة يستقبل قيادات نسائية بدول الخليج (1)

 


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