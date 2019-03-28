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صور.. رئيس البرلمان يحدد مراحل أمام التعديلات الدستورية بعد انتهاء الحوار المجتمعى

الخميس، 28 مارس 2019 02:42 م
صور.. رئيس البرلمان يحدد مراحل أمام التعديلات الدستورية بعد انتهاء الحوار المجتمعى على عبد العال
نور على - تصوير خالد مشعل
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قال الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب، إنه بعد الانتهاء من الحوار المجتمعى ستبدأ اللجنة التشريعية فى تجميع المقترحات التى تم طرحها فى جلسات الحوار، بالإضافة الى مقترحات النواب ثم تقوم بتبويبها وترتيبها ثم تبدأ اللجنة التشريعية فى صياغة المواد ثم تعرض الصياغة على أعضاء اللجنة وبعد موافقة اللجنة عليها يتم عرض التعديلات الدستورية بعد صياغتها على الجلسة العامة ويجرى المناقشة عليها فى الجلسة العامة مادة مادة وبعد ذلك يتم إغلاق باب المناقشة ثم يتم التصويت على التعديلات الدستورية نداء بالاسم وتكون الموافقة على المواد كلها أو بعضها.

 

وبعد إعلان المجلس الموافقة على التعديلات الدستورية يتم اخطار الهيئة الوطنية للانتخابات لاتخاذ الإجراءات اللازمة.

 

جاء ذلك خلال الجلسة الخامسة للجنة التشريعية للحوار المجتمعى حول التعديلات الدستورية برئاسة الدكتور على عبد العال والتى يستمع فيها لرجال الاقتصاد والمال والبنوك.

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