صور.. "خان الخليلى" بأسيوط أقدم وحدة للحرف اليدوية والخشبية

أسيوط - هيثم البدرى

فى مركز الفتح، وبالقرب من قرية بنى مر بلد الزعيم الراحل جمال عبد الناصر توجد "وحدة خان الخليلى"، والتى تعد من أقدم الأماكن الحكومية لتعليم الحرف التراثية، واليدوية والخشبية بأسيوط، حيث أنشئت هذه الوحدة بعد ثورة 23 يوليو، وما زالت لافتة الإنشاء، وصورة الزعيم جمال عبد الناصر تتصدر واجهة هذه الوحدة.

وبالرغم من قدم الوحدة، وعدد غرفها المحدود، إلا أنها تضم عددًا من التحف الفنية، والمشغولات الخشبية التى تم تصنيعها على أيدى عدد من الفنانين منذ إنشاء الوحدة، وبعد فترة كبيرة من الإهمال لهذه الوحدة، بدأت محافظة أسيوط فى استعادة دور هذه الوحدة، والبدء فى الإعلان عن دورات تدريبية جديدة للشباب الراغبين فى الانضمام لهذه الحرف والفنون، وذلك لإحياء هذه الحرف، واستعادة المحافظة لدورها الرائد فى هذه الصناعات، ولفتح أسواق جديدة لها بالمحافظة بعد اندثارها وإعداد الشباب ليكونوا كوادر لهذه الحرف التراثية التى تجسد الماضى.

وقال منصور عبد المنعم، موظف بإدارة التعاون، لـ"اليوم السابع"، إنه مسئول عن أعمال الحرف الخشبية والتراثية، ويدرب الشباب على صناعة التحف الخشبية، والأشكال الفرعونية والتراثية، حيث يتم استخدام الخامات الطبيعية من أخشاب لهذه الصناعة، وإخراج أشكال فنية مختلفة يحرص الكثيرون على اقتنائها، موضحا أن هناك كثيرا من المهتمين بهذا النوع من الفن، وهو يساعد على الحفاظ على الهوية والتراث، ويفتح مجالا كبيرا للشباب لوجود سوق لأعمالهم أو العمل فى بعض الأماكن المهتمة بهذا النوع من الحرف، متمنيا الاهتمام بشكل أكبر بالوحدة لتعود لسابق عهدها.

وأضافت ناهد محمد مدير إدارة التعاون بالمحافظة، أن وحدة خان الخليلى من أقدم الوحدات التى تم إنشاؤها منذ أيام ثورة 23 يوليو، وتهدف إلى إحياء التراث والحفاظ عليه من خلال صناعة الحرف التراثية والخشبية وأعمال الخرز والتطريز، مشيرة إلى أن هذه الوحدة كانت تضم أكثر من 35 فنيا متخصصين فى هذه الحرف، ولكن الآن الأعداد قليلة ومحدودة جدا، ونحن نحاول الآن إعادة هذه الوحدة إلى رونقها.

وأشارت مدير إدارة التعاون، إلى أنه تم البدء من خلال توجيهات اللواء جمال نور الدين محافظ أسيوط فى تنظيم دورات للشباب، لتعلم هذه الحرف، وتستمر الدورة لمدة 3 أشهر فى الفترة من 20 يناير وتستمر حتى 20 إبريل المقبل، والتدريب على أعمال الخياطة بقرية أولاد إلياس بمركز صدفا، فضلا عن ورشة تدريب النجارة والأخشاب بمركز أبو تيج وورشة تدريب منتجات خان الخليلى والخرز بمقر وحدة خان الخليلى بمركز الفتح وبالاستعانة بمدربى إدارة الإنتاج والمتخصصين، موضحة أنهم يوفرون المادة الخام والتعليم، بالإضافة لصرف بدل يومى لتغطية تكلفة المواصلات.

وكان اللواء جمال نور الدين، محافظ أسيوط، أعلن عن بدء دورات تدريبية للشباب والفتيات على الحرف التراثية واليدوية "الخياطة والنجارة وتصنيع منتجات خان الخليلى والمشغولات اليدوية" على أن يتم تجميع منتجات تلك الورش لعرضها وبيعها فى معارض تابعة للمحافظة، وذلك فى إطار خطة المحافظة لتعظيم الاستفادة من المخلفات الخشبية والحديدية للحملات الميكانيكية بالمراكز والأحياء وتنمية الموارد الذاتية وإحياء الحرف التراثية والتقليدية للمحافظة والحفاظ عليها من الاندثار وتوفير فرص عمل وتدريب الطلاب وتأهيلهم إلى سوق العمل فى القطاعات المختلفة. وذلك بمشاركة 50 شابا وفتاة كمرحلة أولى بمختلف القرى والمراكز تحت إشراف مدربين متخصصين وتستمر تلك الدورة بورش إدارة التعاون بالمراكز ووحدة خان الخليلى التابعة للمحافظة بمدينة الفتح.

ولفت إلى أنه جارى تطوير ورفع كفاءة وحدة خان الخليلى التابعة للمحافظة، لتصبح مركزاً لإحياء الحرف التراثية والتقليدية بالمحافظة وتدريب الشباب على الصناعات والحرف اليدوية مع تطويرها باستخدام الأساليب العلمية طبقاً للإمكانات المتاحة.