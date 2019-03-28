صور.. تحرير 24 محضرا تموينيا خلال حملات مكثفة فى الأقصر

الأقصر - أحمد مرعى

أعلن الدكتور تامر صلاح، وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، أنه تم تحرير 24 محضرا ومخالفة تموينية، وذلك فى إطار تعليمات محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، بتكثيف الحملات التموينية ومراقبة الأسعار بالأسواق وضبط كل ما هو مخالف.

وأسفرت الحملات عن ضبط كيلو ونصف طن سكر تموينى بأحد محلات السوبر ماركت، وسلع منتهية الصلاحية وهى 14 كيس أجنحة وكبدة، و50 كيلو لحوم ودواجن، ومخالفة إدارة منشأة بدون ترخيص، ومخالفة عدم وجود شهادة صحية، و7 مخالفات عدم إعلان عن الأسعار، و7 مخالفات غلق محال تموين، و5 مخالفات إنتاج خبز غير مطابق المواصفات، وتم تحرير المخالفات بمعرفة إدارة الرقابة التموينية بمديرية تموين الأقصر وإدارة التجارة الداخلية وإدارة تموين الطود ومديرية الطب البيطرى بالأقصر، وتم عرض المحاضر على النيابة لاتخاذ اللازم قانوناً.



جانب من الحملة (1)



جانب من الحملة (2)



جانب من الحملة (3)