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صور.. الظلام يصيب الحياة فى فنزويلا بالشلل

الخميس، 28 مارس 2019 06:42 ص
صور.. الظلام يصيب الحياة فى فنزويلا بالشلل
كتب - بيشوى رمزى تصوير - رويترز
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حالة من الشلل التام باتت تهيمن على الحياة فى فنزويلا فى ظل استمرار انقطاع التيار الكهربائى، والمياه، على خلفية الأزمة السياسية المندلعة فى البلاد، حيث أغلقت محطات المترو أبوابها، بينما توقفت المدارس عن استقبال الطلاب، فى حين جمدت العديد من الشركات والمصانع أنشطتها فى مختلف أنحاء البلاد.

من جانبه، طالب زعيم المعارضة الفنزويلية خوان جوايدو، مؤيديه، بالخروج إلى الشوارع فى عطلة نهاية الأسبوع والاستمرار بالتظاهر ضد نظام الرئيس نيكولاس مادورو، من أجل الإطاحة به، مؤكدا أن حشود كبيرة من مؤيديه سوف يخرجون يوم السبت القادم.

وأضاف أنه ينبغى العمل فى كل الشوارع والميادين والولايات الفنزويلية من أجل استعادة المياه والكهربا فى أقرب وقت.

وعلى الجانب الأخر، ألقى الرئيس مادورو باللوم على من أسماهم بالإرهابيين فى الأزمة التى تشهدها بلاده، موضحا أنه مازال يحظى بالشرعية، متهما جوايدو بالعمالة للولايات المتحدة.

أحذية معلقة على أسلاك الكهرباء
أحذية معلقة على أسلاك الكهرباء
أزمة الكهرباء فى فنزويلا
أزمة الكهرباء فى فنزويلا
الظلام يهيمن على فنزويلا
الظلام يهيمن على فنزويلا
جانب من المشهد المظلم
جانب من المشهد المظلم
حالة من الشلل أصابت الحياة فى فنزويلا
حالة من الشلل أصابت الحياة فى فنزويلا
فنزويلا فى ظلام
فنزويلا فى ظلام
فى فنزويلا.. الحياة أصبحت على أضواء الشموع
فى فنزويلا.. الحياة أصبحت على أضواء الشموع

 


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فنزويلا

الأزمة الفنزويلية

انقطاع الكهربا

انقطاع المياه

نيكولاس مادورو

خوان جوايدو




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