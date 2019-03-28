صور.. افتتاح مؤتمر دندرة الثقافى الخامس تحت عنوان قيمة الإنسان

انطلقت اليوم الخميس فعاليات منتدى دندرة الثقافى بحضور الآلاف من أبناء قرية دندرة ومحافظة قنا ومختلف القيادات التنفيذية والشعبية، بالإضافة إلى شخصيات من مختلف دول الخليج والعالم العربي.

وتحدث الأمير هاشم الدندراوى رئيس خلال افتتاح المنتدى فى دورته الخامسة والذى حمل عنوان " قيمة الإنسان" أن الإنسان يتعرّض للتقييم من محيطه البشرى وفى مناحى الحياة كلها؛ العلمية والعملية والعائلية والاجتماعية، وحيث إننا كيان اجتماعى يهتم بالإصلاح الإنسانى، نتلفّت حولنا لنتعرّف على المعايير التى يعوّل عليها الناس فى تقييم بعضهم البعض، فنجد أننا أمام بيئات اجتماعية ذات موازين متعددة ومتنوعة ومتداخلة فى الحكم على إنسان بأنه يستحق التقدير والإجلال؛ فمن الناس من يقيس كل آخر بدرجة تديّنه وتقواه، ومنهم من يزنه بوسع ثقافته وطرافة حديثه، ومنهم من يثمّن حسن الخلق فيرفع صاحبه فوق غيره ويختصّه بالتقريب والصحبة ويرتضيه للتعامل الاقتصادى والمالي.

وشهد اللقاء حضور سعيد الشحات مدير تحرير اليوم السابع والذى أكد أن المنتدى كان بالنسبة إلى بالمفاجأه خاصة فى عدد الحضور والوعى الثقافى الذى يقدمه المنتدى، والذى يهدف إلى الإسهام فى عمل تنمية ثقافية المجتمع، وإبراز الفنون التراثية والحرف اليدوية لبيئة الصعيد، وتشجيع المبدعين ثقافيا.