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صور.."أنت مش لوحدك" احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالوادى الجديد

الخميس، 28 مارس 2019 06:10 م
صور.."أنت مش لوحدك" احتفالية لتكريم الأمهات المثاليات بالوادى الجديد جانب من التكريم
كتب فريق المحافظات
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نظمت مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، اليوم الخميس، احتفالية تكريم الأم المثالية، فى يوم الوفاء تحت شعار "أنت مش لوحدك"، وبحضور الشيخ السيد مجيد، وكيل وزارة مديرية الأوقاف بالوادى الجديد، والشيخ رمضان يوسف،  رئيس اللجنة النقابية بالمديرية ووكيل المديرية وأئمة الدعوة وعدد كبير من الموظفين.

وكرم وكيل وزارة الأوقاف بالمحافظة الأم المثالية ،اعتماد حسين السلماني، رئيس قسم بالمديرية على مستوى الإدارات الخمسة بمحافظة الوادى الجديد ،كأم مثالية لهذا العام لما بذلته من تضحية وعطاء لخدمة أبناؤها وكموظفة دؤبة فى عملها، حيث تمتلك 4 أبناء، وجميعهم مؤهلات عليا .

وأكد سيد مجيد، وكيل الوزارة ،أن أوقاف الوادى الجديد، تفتح ذراعها لكل ما فيه الخير لمصر الحبيبة عامة وللشعب الواحاتى خاصة مهنئاً أمهات مصر الحبيبة ،ومؤكدًا أن أى كلمة نكتبها أو هدية نهديها للأم طوال العام لن توفى حق جزء ضئيل من تضحيتها وحبها لنا.

وألقى كلمة المديرية فضيلة الشيخ سيد مجيد، تناول فيها تاريخ المرأة المصرية وما أوصى به الرسول وكيف كرم الام أفضل تكريماً بذكر آيات من القرآن الكريم والأحاديث الشريفة ، مضيفاندعو من خلال هذا الاحتفال لجمع الكلمة ووحدة الصف لتتقدم مصر بأسرتها الكبيرة وبنسيجها الواحد نحو المستقبل المشرق تخترق العقبات وتتخطى الصعوبات،واختتم بتكريم الأم المثالية وكموظف مثالية وتقديم عدد من الهدايا وشهادة تقدير تقديراً لها.

 

 

تكريم الامهات المثاليات (1)
تكريم الامهات المثاليات (1)

 

تكريم الامهات المثاليات (2)
تكريم الامهات المثاليات (2)

 

تكريم الامهات المثاليات (3)
تكريم الامهات المثاليات (3)

 

تكريم الامهات المثاليات (4)
تكريم الامهات المثاليات (4)

 

تكريم الامهات المثاليات (5)
تكريم الامهات المثاليات (5)

 


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