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صحيفة دو مورجن البلجيكية: مقتل داعشى من أصل بلجيكى فى سوريا

الخميس، 28 مارس 2019 10:21 ص
صحيفة دو مورجن البلجيكية: مقتل داعشى من أصل بلجيكى فى سوريا مقاتلى داعش - صورة أرشيفية
كتب: أحمد علوى
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قالت صحيفة دو مورجن البلجيكية، إن داعشى من أصل بلجيكى يدعى نبيل قاسمى، قتل فى سوريا خلال مشاركته فى معركة ضمن صفوف التنظيم الإرهابى داعش ضد قوات سوريا الديمقراطية فى ريف دير الزور الشرقى.

ومن جانبه أكد منتصر الدعمة خبير شئون الجماعات الإرهابية، مقتل قاسمى نقلا عن مقربين من المقاتل البلجيكى من أصدقائه وعائلته، مشيرا إلى أن قوات سوريا الديمقراطية، داهمت الفترة الأخيرة عدد من الأوكار المتبقية لمقاتلى داعش فى الباجوز، والذين رفضوا الاستسلام واستمروا فى القتال.

وقال الخبير فى شئون الجماعات الإرهابية، إن الداعشى المقتول فى سوريا كان يعتبر من أبرز الشخصيات التى وضعت آيديولوجيات تنظيم "الشريعة من أجل بلجيكا" المتطرف، والذى حظرت السلطات نشاطه قبل سنوات، لافتا إلى أن من بين الدواعش الذين رفضوا الاستسلام كان هناك عدد من المقاتلين البلجيكيين، ومن بينهم قاسمى الذى لقى حتفه.

وسبق أن قدم رئيس الوزراء البلجيكى شارل ميشيل تدبيرين، أحدهم إنشاء هيئة قانونية دولية لمقاضاة "الإرهابيين" الأجانب، أو محاكمتهم فى الدول التى ارتكبوا فيها جرائمهم.


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