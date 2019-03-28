"صحة القليوبية" تناقش آليات الوقاية من "إنفلونزا الطيور" والحد من انتشاره

القليوبية إبراهيم سالم

أكد الدكتور حمدي الطباخ وكيل وزارة الصحة بالقليوبية، أنه تم مناقشة آليات العمل والوقاية من إنفلونزا الطيور والحد من انتشاره واتخاذ الإجراءات اللازمة في الوحدات والمستشفيات، حيث جاءت المناقشة بحضور الدكتور أشرف الشافعي مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة ألفت عبدالرؤوف مدير عام الطب الوقائ، والدكتورة ابتسام طارف مدير ادارة الحميات، والدكتورة نجلاء مهدي مدير إدارة الرعاية الأساسية، والدكتورة نوال عمران مدير إدارة تنظيم الأسرة، والدكتورة مفيدة رجائي مدير الأمراض الصدرية، والدكتورة نبيلة عزت مدير الأمراض المعدية، والدكتور محمد سعيد قاسم مدير العناية المركزة، ومديري المستشفيات ومديري الإدارات ومسئولي الترصد والوقائي.

وأضاف "الطباخ"، أن المناقشة انتهت إلى مجموعة من التوصيات، أولها ضرورة متابعة الحالات الصحية وخاصة مراكز العقر وما يرتبط بها من أحداث تؤثر على الصحة العامة، ومتابعة تنفيذ بروتوكول التعامل مع الأمراض التنفسية الحادة والانفلونزا، إلى جانب متابعة سحب عينات من المرضى المشتبه بإصابتهم بأي من فيروسات الإنفلونزا والوقوف على نتيجتها بعد تنفيذ الإجراءات الوقائية.

كما أوصت المناقشة بمتابعة البؤر الايجابية لفيروسات انفلونزا الطيور وتنفيذ الإجراءات الوقائية للمخالطين ومتابعتهم صحيا، والتنسيق مع الطب البيطري بسرعة الإبلاغ والاستجابة لأي بؤرة إيجابية تظهر لإنفلونزا الطيور، وتنفيذ سلسلة من التدريبات لأطباء الطواريء والاستقبال والأطفال بالمستشفيات للتوعية عن الأمراض التنفسية الحادة وتعريف الحالة لكل مرض والتفرقة التشخيصية والإجراءات المعملية لكل حالة.

واستطرد، أنها أوصت بضرورة تنشيط فرق الترصد بالمستشفيات بأنواعها داخل محافظة القليوبية لتسجيل حالات الأمراض المعدية ومتابعة أعداد الحالات باستمرار وإعداد تقارير تفصيلية عن استعداد المستشفيات والأسرة الداخلي حال حدوث اي طاريء، ومخاطبة العلاج الحر للمستشفيات الخاصة والعيادات الخاصة لتنفيذ بروتوكول الامراض التنفسية والتعاون والتنسيق بشأن اي حالة مرض معدي تستلزم اي إجراءات وقائية، وتدريب فرق الترصد بالمستشفيات بأنواعها على أعمال الاكتشاف والإبلاغ الفوري لأي حالة مرض معدي والتدريب على أعمال الأمراض التنفسية الحادة، وزيادة التنسيق والتعاون بين مدير عيادات المستشفيات ومسئول الترصد بالمستشفى لتنفيذ آلية سرعة الإبلاغ واتخاذ الإجراءات الوقائية من فريق ترصد الإدارة لكل مرض معدي في حال اكتشافها.