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شركة صرف القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه

الخميس، 28 مارس 2019 08:08 م
شركة صرف القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه الاطفال يعرضون مسرحية عن السلوكيات الخاطئة فى ستخدام المياه
كتب أحمد حسن
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فى ختام فعاليات حملة ترشيد استهلاك المياه والحفاظ علي شبكة الصرف الصحي لشركة صرف صحي القاهرة، نظمت الشركة عروض فنية ومسرحيات للأطفال داخل مكتبة مصر العامة بمنطقة الزاوية التابعة للمحافظة.

وبدأت فعاليات اليوم بتجهيز معرض بالمكتبه يتضمن معروضات الشركة والتوعية خلال الحملة وبعض رسومات الأطفال واختراع تقدم به أحد الأطفال لترشيد استهلاك المياه ، بحضور المهندس عادل حسن ،رئيس مجلس اداره شركه صرف القاهرة والعضو المنتدب ، والمهندس جمال عبد المعطي، سكرتير حي الزاويه الحمراء ، مدير إدارة أوقاف حى الزاويه.

وتضمنت فعاليات ختام حملية ترشيد استهلاك المياه عرض مسرحية عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه، وتعليم الأطفال الطرق السليمة لترشيد المياه والحفاظ علي شبكه الصرف الصحي، والتى عرضها أطفال بمدرسة العاشر من رمضان، تلاها استعراض للاطفال علي أغنيه لاتسرف في الماء ولو كنت علي نهر جار، تم تلا ذلك عرض التنوره وأعقبه قيام طفله بالقاء قصيدة شعرعن الترشيد والصرف الصحي تلاها طفل يلقي شعر في حب مصر.

وكان المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحى، أن قضية ترشيد استهلاك المياه تحظى باهتمام القيادة السياسية، وتوجيهاتها بنشر الوعى المائى بين جموع المواطنين، وضرورة الحفاظ على هذا المورد الثمين، وتُعد الحملة انطلاقة قوية، بمشاركة وزارات (الرى، والأوقاف، والشباب والرياضة، والتربية والتعليم، والإنتاج الحربي، والتضامن الاجتماعى، والصحة، والتنمية المحلية، والثقافة)، والأزهر الشريف، والكنيسة المصرية.

0d9df2a7-014b-42ff-8d8e-b23b0958e1ffشركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
71c29c39-a4c6-4114-81ae-2c6eb24ec233شركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
83bb5286-a277-45c4-94b3-f71670457e67شركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
243269e7-aa9a-4afa-b1e7-3d624fb71b69شركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
a06a391e-5038-409e-b1fb-a5e538b7c229شركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
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aaa3209d-be31-4ad6-aec6-ad048d844135شركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
ab703024-191c-4b81-b25a-e70609eb5c9fشركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه
b56a7a9a-229b-451b-9b93-2e4cbfc8f025شركة صرف صحى القاهرة تنظم مسرحية للأطفال عن السلوكيات الخاطئة لاستخدام المياه

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شركه صرف القاهره

ترشيد استهلاك المياه

ترشيد الاستهلاك




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