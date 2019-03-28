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سقوط شخصين وضعا منوم لسيدة فى العصير لسرقتها فتوفيت بعابدين

الخميس، 28 مارس 2019 11:48 ص
سقوط شخصين وضعا منوم لسيدة فى العصير لسرقتها فتوفيت بعابدين جثة - أرشيفية
كتب عبد الرحمن سيد
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تمكن رجال المباحث بقسم شرطة عابدين، من القبض على شخصين قاما بوضع منوم داخل كوب عصير وإعطائه لسيدة بغرض سرقتها مما أدى لوفاتها، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقى قسم شرطة عابدين مديرية أمن القاهرة، بلاغا من إحدى المواطنات "بائعة" - مقيمة بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر، بأنه وأثناء تواجد عمتها "بائعة" - مقيمة بذات العنوان - بشارع التحرير دائرة القسم شعرت بحالة إعياء وقام الأهالى بنقلها لإحدى المستشفيات، وتم حجزها إلا أنها توفيت، وأضافت باختفاء حقيبة اليد الخاصة بالمتوفاة وعلمها من الأهالى بتواجد شخصين صحبتها قبل إصابتها بحالة الإعياء.

 

وتم تشكيل فريق بحث جنائى بالتنسيق مع قطاع الأمن العام لكشف غموض الواقعة توصلت جهوده إلى قيام شخصين "لهما معلومات جنائية" – مقيمان بمحافظة الشرقية بتقديم مشروب للمجنى عليها وعقب تناوله شعرت بحالة الإعياء، واستوليا على حقيبة يدها وهربا.

 

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما، وبمواجهتهما أقرا بارتكاب الحادث بدافع السرقة، وقررا قيامهما بوضع مسحوق لعقار منوم بكوب عصير تحصلا عليه من محل عصير بالمنطقة، وقدماه للمجنى عليها وعقب تناولها له فقدت الوعى، واستوليا على حقيبة يدها وبداخلها (مبلغ مالى قدره 1000 جنيه - متعلقاتها الشخصية)، وأرشدا عن الحقيبة بصندوق قمامة، وقررا إنفاقهما المبلغ المالى، وبسؤال أحد العاملين بمحل العصير تعرف على المتهمان وأيد ما جاء بأقواله، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.


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