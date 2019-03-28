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سفير مصر بالمملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث

الخميس، 28 مارس 2019 12:55 م
سفير مصر بالمملكة المتحدة يقدم أوراق اعتماده للملكة إليزابيث السفير طارق عادل سفير مصر لدى المملكة المتحدة
لندن (أ ش أ)
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قدم السفير طارق عادل سفير مصر لدى المملكة المتحدة أوراق اعتماده للملكة إليزابيث الثانية ملكة بريطانيا بقصر باكنجهام، ليصبح السفير السابع والعشرين لجمهورية مصر العربية لدى المملكة المتحدة.

ونقل السفير طارق عادل تحيات الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، إلى جلالة الملكة، متمنياً المزيد من التقدم والازدهار فى العلاقات بين البلدين تحقيقاً لمصالح وتطلعات الشعبين.

وأكد السفير المصرى بهذه المناسبة أنه سيعمل على الارتقاء بالعلاقات الثنائية خلال فترة عمله فى لندن، واهتمامه بشكل خاص بجذب المزيد من الاستثمارات البريطانية إلى مصر، للبناء على النجاح الذى يحققه برنامج الإصلاح الاقتصادى، والعمل على تعزيز التعاون بين البلدين فى شتى المجالات، وعلى رأسها قطاعا التعليم والصحة اللذان يقعان ضمن أولويات الدولة المصرية.

وطلبت الملكة إليزابيث نقل تحياتها إلى الرئيس عبد الفتاح السيسى، معربة عن أطيب تمنياتها للسفير المصرى بالنجاح فى مهامه، وتطلع الجانب البريطانى لتطوير العلاقات المصرية البريطانية فى شتى المجالات.

وتم تنظيم حفل استقبال فى دار السكن المصرية فى لندن بهذه المناسبة، حضره وزير الأمن الداخلى بن والاس، وعدد من المسئولين بالحكومة البريطانية، ورئيس المراسم الدبلوماسية البريطانية، بالإضافة إلى عدد من أعضاء مجلسى اللوردات والعموم، وعميد السلك الدبلوماسى فى بريطانيا، بجانب سفراء الدول العربية والأفريقية والأجنبية، ورموز الجالية المصرية فى بريطانيا.

 

 


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