سفير مصر بأنجولا: توجه بتقديم إمكانياتنا لتعزيز التعاون الاقتصادى فى أفريقيا

كتب : أحمد جمعة

استقبل السفير المصرى فى أنجولا خالد عبد الرحمن، أمس الأربعاء، كيالا بييرى مدير إدارة التعاون الدولى بوزارة الطاقة والمياه الأنجولية (نقطة الاتصال مع وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية)، وبصحبته مسئولى قطاع التدريب والموارد البشرية بوزارته والمتدربين الأنجوليين العشرة الذين سيشاركوا فى البرنامج التدريبى الذى تنظمه وزيارة الكهرباء والطاقة المتجددة المصرية فى القاهرة خلال الفترة من 31 مارس الجارى وحتى 18 أبريل المقبل.

وقام سفير مصر فى أنجولا بتقديم عرض موجز لأهم وأبرز الإنجازات التى تحققت خلال العامين الماضيين لتعزيز التعاون مع أنجولا فى مجال الطاقة والكهرباء، والتى شملت قيام السفارة بترتيب زيارة لوزير الطاقة والمياه الأنجولى إلى القاهرة فى أغسطس الماضى، وتوقيع مذكرة تفاهم ثنائى فى مجال الطاقة بين مصر وأنجولا.

وأوضح السفير المصرى فى أنجولا، أن البرنامج التدريبى الذى يشارك فيه الجانب الأنجولى ممول بالكامل من قبل وزارة الكهرباء والطاقة المصرية، وذلك فى إطار اهتمام مصر بدعم أشقائها الأفارقة من خلال تقديم الدعم فى مجال بناء القدرات ونقل المعرفة والتكنولوجيا، وكذا ارتباطا بنتائج مقابلة الرئيس السيسى مع نظيره الأنجولى على هامش القمة الأفريقية فى يناير 2018.

وقال سفير مصر فى أنجولا فى تصريحات إذاعية، الأربعاء، إن مصر من خلال رئاستها للاتحاد الأفريقى تتوجه بتقديم كافة إمكانياتها لتعزيز التعاون الاقتصادى ودفع التنمية والتكامل فى القارة.

بدوره توجه المسئول الأنجولى بالشكر نيابة عن وزارة الطاقة والمياه الأنجولية وإلى السفارة المصرية فى أنجولا ولوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة فى مصر، معتبرا هذا البرنامج بمثابة نقطة انطلاق لتعزيز التعاون بين مصر وأنجولا فى مجالات الطاقة، مؤكدا رغبة بلاده فى التعرف على التجربة المصرية الرائدة فى مجال الكهرباء والطاقة.