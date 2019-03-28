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الخميس، 28 مارس 2019 03:43 م
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سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-3-2019

الخميس، 28 مارس 2019 03:26 م
سعر الريال السعودى اليوم الخميس 28-3-2019 الريال السعودى
كتب - محمد عطية
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سجل سعر الريال السعودى، أمام الجنيه المصرى، استقرارا خلال تعاملات اليوم، الخميس 28-3-2019، حيث ثبت سعر الريال، عند 4.60 جنيه للشراء، و4.62 جنيه للبيع، وذلك وفقا لآخر تحديثات البنك الأهلى المصرى.

 

الريال السعودى
الريال السعودى

 

وجاء سعر الريال السعودى فى عدد آخر من البنوك العاملة فى مصر، كالتالى:

سعر الريال السعودى فى البنك المركزى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك الأهلى المصرى

4.6 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك مصر

4.59 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى بنك البركة

4.53  جنيه للشراء

4.66  جنيه للبيع

 

عملة الريال
عملة الريال

 

سعر الريال السعودى فى بنك الإسكندرية

4.57 جنيه للشراء

4.62 جنيه للبيع

 

سعر الريال السعودى فى البنك التجارى الدولى cib

4.58 جنيه للشراء

4.63 جنيه للبيع


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