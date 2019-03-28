سعر الدولار اليوم الخميس 28-3-2019.. و"الأخضر" يختم تعاملات الأسبوع على تباين

كتبت- هبة حسام

اختتم سعر الدولار تعاملات اليوم الخميس 28-3-2019، آخر أيام الأسبوع المصرفى، على تباين بين البنوك وبعضها، حيث بلغ سعره فى البنك الأهلى المصرى عند إغلاق التعاملات 17.26 جنيه للشراء، 17. 36 جنيه للبيع، فيما سجل فى البنك التجارى الدولى 17.28 جنيه للشراء، 17.38 جنيه للبيع، بارتفاع قرشين عن سعر البنك الأهلى.

وكان سعر الدولار، قد شهدعدة تراجعات خلال الأسبوعيين الماضيين، هبطت بمتوسط سعره من 17.47 جنيه للشراء، و 17.57 جنيه للبيع، إلى 17.26 جنيه للشراء، 17. 36 جنيه للبيع وفقا، لبيانات البنك المركزى المصرى، وفى ختام تعاملات اليوم، جاء سعر الدولار على مستوى عدد من البنوك العاملة فى السوق المصرفى بمصر، كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى



17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى



17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك مصر



17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك القاهرة



17.49 جنيه للشراء

17.59 جنيه للبيع

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib



17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

بنك قناة السويس



17.28 جنيه للشراء

17.38 جنيه للبيع

بنك عودة



17.27 جنيه للشراء

17.37 جنيه للبيع

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية



17.26 جنيه للشراء

17.36 جنيه للبيع