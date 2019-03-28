زراعة أول قرنية صناعية بمصر بجامعة عين شمس

نجح اليوم فريق طبى بقسم طب وجراحة العيون بمستشفيات جامعة عين شمس، من زرع أول قرنية صناعية فى مصر، بمساعدة الخبيرة الأجنبية اد سوليداد كورتينا من جامعة إلينوى شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق الطبى بجامعة عين شمس، أن نجاح هذه الجراحة ،التى تجرى لأول مرة بمصر، بمثابة خطوة هامة و أمل جديد لمرضى العمى القرنى الذين يعانون من عتامات متقدمة لايصلح معها عمليا ترقيع القرنية "نقل قرنية من متوفى "

وأضاف الفريق الطبى، أن قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس يستعد لإنشاء أول برنامج فى مصر لزرع القرنيات الصناعية بالتعاون مع جامعة إلينوى شيكاجو، إلى جانب فتح قناة بحثية مع نفس الجامعة وبنفس الإشراف لدراسة أمراض وجراحات القرنية، ويعد هذا التعاون ترسيخ للتبادل العلمى والبحثى والأكاديمى وإضافة جديدة لمجال طب وجراحة العيون بمصر وإفريقيا.