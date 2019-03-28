video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 06:58 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

زراعة أول قرنية صناعية بمصر بجامعة عين شمس

الخميس، 28 مارس 2019 06:01 م
زراعة أول قرنية صناعية بمصر بجامعة عين شمس زراعة أول قرنية صناعية بمصر
كتب محمود راغب
إضافة تعليق

نجح اليوم فريق طبى بقسم طب وجراحة العيون بمستشفيات جامعة عين شمس، من زرع أول قرنية صناعية فى مصر، بمساعدة الخبيرة الأجنبية اد سوليداد كورتينا من جامعة إلينوى شيكاجو بالولايات المتحدة الأمريكية.

وأكد الفريق الطبى بجامعة عين شمس، أن نجاح هذه الجراحة ،التى تجرى لأول مرة بمصر، بمثابة خطوة هامة و أمل جديد لمرضى العمى القرنى الذين يعانون من عتامات متقدمة لايصلح معها عمليا ترقيع القرنية "نقل قرنية من متوفى "

 

وأضاف الفريق الطبى، أن قسم طب وجراحة العيون بكلية الطب جامعة عين شمس يستعد لإنشاء أول برنامج فى مصر لزرع القرنيات الصناعية بالتعاون مع جامعة إلينوى شيكاجو، إلى جانب فتح قناة بحثية مع نفس الجامعة وبنفس الإشراف لدراسة أمراض وجراحات القرنية، ويعد هذا التعاون ترسيخ للتبادل العلمى والبحثى والأكاديمى وإضافة جديدة لمجال طب وجراحة العيون بمصر وإفريقيا.

IMG-20190328-WA0052

 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

قريبا.. إجراء أول عملية زراعة قرنية صناعية من الكولاجين فى بريطانيا

إجراء عملية زراعة قرنية صناعية لطفل عمره 4 سنوات تعيد إليه بصره

القرنية الصناعية مازالت تحت التجربة والعمليات التى تجرى حاليا تفشل

الخبير العالمى لزرع القرنية الصناعية يصل القاهرة غدا

قرنية صناعية

جراحة العيون

جامعة عسن شمس




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة