video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 12:57 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء يستطلع آراء طلاب الثانوى حول التابلت.. وإحدى الطالبات: الأسئلة صعبة

الخميس، 28 مارس 2019 12:42 م
رئيس الوزراء يستطلع آراء طلاب الثانوى حول التابلت.. وإحدى الطالبات: الأسئلة صعبة مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار- الفيوم - رباب الجالي
إضافة تعليق

تفقد  الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الفيوم، اليوم، مدرسة الفيوم الثانوية بنات، في زيارة مفاجئة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع طلاب الصف الأول الثانوي قائلا لهم "مين فيكم استخدم التابلت بعد الأزمة الأخيرة فردت إحدي الطالبات قائلة استخدمناه وامتحنا الإنجليزى والجغرافيا.. فرد رئيس الوزراء عندكم أي مشاكل فردت الطالبة قائلة: الأسئلة صعبة ".

وقال رئيس الوزراء للطلاب أنتم ستكونوا نموذجا للطلاب من بعدكم، لا يوجد تغيير يحدث دون مشاكل، فنظام التعليم الجديد جيد للغاية، أنتم تتعلمون نظاما جديدا والعالم كله بيتعلم بهذه الطريقة ".

وسأل رئيس الوزراء عن آرائهم في التجربة لنظام التعليم الجديد.. فقال الطلاب: التجربة رائعة ".

وطالبت إحدى الطالبات رئيس الوزراء بأن تكون الأسئلة أكثر وضوحا.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الفيوم اليوم الخميس بتفقد معرض القرى المنتجة المقام داخل ساحة ديوان عام المحافظة، حيث استعرض منتجات القرى من السلع الزراعية والتمور والسجاد اليدوى.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

رئيس الوزراء يجرى حوارا وديا مع مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الفيوم

رئيس الوزراء يتفقد معرض القرى المنتجة بالفيوم

محلج القطن

الفيوم

مصر

مجلس الوزراء

اخبار مصر




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة