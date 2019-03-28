رئيس الوزراء يستطلع آراء طلاب الثانوى حول التابلت.. وإحدى الطالبات: الأسئلة صعبة

كتبت هند مختار- الفيوم - رباب الجالي

تفقد الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال جولته بمحافظة الفيوم، اليوم، مدرسة الفيوم الثانوية بنات، في زيارة مفاجئة.

وأجرى رئيس الوزراء حوارا مع طلاب الصف الأول الثانوي قائلا لهم "مين فيكم استخدم التابلت بعد الأزمة الأخيرة فردت إحدي الطالبات قائلة استخدمناه وامتحنا الإنجليزى والجغرافيا.. فرد رئيس الوزراء عندكم أي مشاكل فردت الطالبة قائلة: الأسئلة صعبة ".

وقال رئيس الوزراء للطلاب أنتم ستكونوا نموذجا للطلاب من بعدكم، لا يوجد تغيير يحدث دون مشاكل، فنظام التعليم الجديد جيد للغاية، أنتم تتعلمون نظاما جديدا والعالم كله بيتعلم بهذه الطريقة ".

وسأل رئيس الوزراء عن آرائهم في التجربة لنظام التعليم الجديد.. فقال الطلاب: التجربة رائعة ".

وطالبت إحدى الطالبات رئيس الوزراء بأن تكون الأسئلة أكثر وضوحا.

واستهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الفيوم اليوم الخميس بتفقد معرض القرى المنتجة المقام داخل ساحة ديوان عام المحافظة، حيث استعرض منتجات القرى من السلع الزراعية والتمور والسجاد اليدوى.