رئيس الوزراء يزور مشروع إنشاء 64 عمارة إسكان اجتماعى فى الفيوم

عقب انتهائه من تفقد محالج القطن، توجه الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، لمتابعة الموقف التنفيذى لمشروع الصرف الصحى بمدينة الفيوم الجديدة، بصحبة وزراء: التنمية المحلية، والصحة والسكان، والزراعة استصلاح الأراضى، وقطاع الأعمال العام، والمحافظ.

وخلال جولته بمحطة الصرف الصحى، استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى شرح حول الموقف التنفيذى للمشروعات الجارى تنفيذها حاليًا، حيث أشار مسئولو المحطة إلى أنه تم تنفيذ شبكة الصرف الصحى لإجمالى مساحة الكتلة السكنية بطول 50كم، وكذا تنفيذ 4 محطات رفع صرف صحى، وخط الطرد لبرك الأكسدة، بالإضافة إلى تنفيذ برك الأكسدة بقدرة تصرف 15 ألف م3/ يوم. كما تم تنفيذ شبكة الصرف بالمرحلة العاجلة والحى الأول والثانى والثالث والمنطقة الإقليمية ومنطقة الـ 180 فدانا، هذا إلى جانب الانتهاء من تنفيذ محطة معالجة ثلاثية بالمدينة بطاقة 12 ألف م3/ يوم وشبكة الرى للمدينة.

وقال المهندس علاء عبد العزيز، مساعد نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، إنه تم تنفيذ محطة معالجة الصرف الصحى الثلاثية بمدينة الفيوم الجديدة، بطاقة 12 ألف م3/ يوم، وشبكة الرى للمدينة، وسيتم التسليم الابتدائى لها بعد توصيل التيار الكهربائى، مشيرًا إلى أنه جارٍ الآن أيضا تنفيذ شبكة صرف منطقة أراضى الإسكان الاجتماعى، فضلًا عن أنه جارٍ تصميم وتنفيذ محطة الرفع بمنطقة عمارات الإسكان الاجتماعى غرب الكتلة السكنية.

وخلال الجولة التفقدية بالفيوم الجديدة، تفقد رئيس الوزراء أيضا مشروع إنشاء 64 عمارة إسكان اجتماعى، بمنطقة الامتداد الغربى على مساحة 37.5 فدان، والجارى الانتهاء من أعمال التشطيبات الخاصة بها، وكذا الموقع العام بتكلفة تصل إلى 217 مليون جنيه، حيث أوضحت مى عبدالحميد، الرئيس التنفيذى لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى، أنه يتم حاليا تنفيذ المرافق والطرق بإجمالى نسبة تنفيذ تصل إلى حوالى 85% بتكلفة 65 مليون جنيه، كما تمت الإشارة إلى أنه تم الانتهاء من تنفيذ وتخصيص 5 عمارات للإسكان الاجتماعى، وتسليم 77 وحدة للمواطنين المخصص لهم، وذلك حتى 20 مارس الجارى، كما تم توفير 227 قطعة إسكان اجتماعى بالامتداد الغربى للمدينة، والانتهاء من شبكة المياه، وجارٍ حاليا تنفيذ شبكة الصرف الصحى، ومن المتوقع أن يتم الانتهاء منها فى يونيو 2019 .

ووجه مدبولى بالاهتمام بالخدمات، فهى التى ستسرع بانتقال السكان للمدينة، خاصة أن هناك مبانى كثيرة تم بناؤها باستثمارات من المواطنين أنفسهم، متسائلا عن عدد السكان الحالى، حيث إنه زار المدينة منذ 4 سنوات، وكان كل من يسكنها 50 مواطنا، فأكد مسئولو المدينة، أن عدد السكان فى زيادة مطردة، حيث يتخطى حاليا الـ5 آلاف ساكن.