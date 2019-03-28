رئيس الوزراء يجرى حوارا وديا مع مرضى الغسيل الكلوى بمستشفى الفيوم

كتبت هند مختار - الفيوم- رباب الجالي

استمع الدكتور مصطفي مدبولى، رئيس الوزراء لشرح تفصيلي حول أقسام مستشفي الفيوم العام وهيئة التأمين الصحي بها.

وأكد رئيس الوزراء علي ضرورة الاهتمام بوحدات الغسيل الكلوى وطلب تفقدها شخصيا للتأكد من توافر الأجهزة اللازمة بها والعمل داخلها .

وأجرى رئيس الوزراء حوارا وديا مع أحد مرضي الغسيل الكلوى، استمع خلاله لمدى مستوى الخدمة المقدمة لهم.

ومن جانبها قالت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة إن مستشفي التأمين الصحي بالفيوم تحتوى علي وحدة رعاية مركزة أطفال وسيتم دعمها بـ4 أجهزة تنفس صناعي للأطفال .