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رئيس الوزراء يتفقد معرض القرى المنتجة بالفيوم

الخميس، 28 مارس 2019 12:04 م
رئيس الوزراء يتفقد معرض القرى المنتجة بالفيوم مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء
كتبت هند مختار - رباب الجالي
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استهل الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، جولته بمحافظة الفيوم، اليوم، بتفقد معرض القرى المنتجة المقام داخل ساحة ديوان عام المحافظة، حيث استعرض منتجات القرى من السلع الزراعية والتمور والسجاد اليدوى.

وأشاد رئيس الوزراء بجودة وتنوع منتجات قرى الفيوم، خاصة بعدما تمت الاشارة إلى أن بعض إنتاج تلك القرى يتم تصديره للخارج، وأن منتجات المحافظة من تمور يتم توريدها إلى شركة مصر للطيران لتقديمها لضيوف مصر المسافرين على خطوط الشركة الوطنية.

كما استمع الدكتور مصطفى مدبولى إلى مطالب منتجى السجاد اليدوى فيما يخص ضرورة توفير الحرير بأسعار مناسبة، ووعد ببحث آليات تنفيذ ذلك مع الوزراء المعنيين من أجل تشجيع منتجى ومصنعى السجاد اليدوى فى محافظة الفيوم.

ويرافق رئيس الوزراء فى الجولة وزراء التنمية المحلية، الصحة، الزراعة، وقطاع الأعمال، واللواء عصام سعد، محافظ الفيوم.


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