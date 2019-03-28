video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 07:11 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عاجلة

رئيس الوزراء: نقص الأطباء مشكلة تواجه كافة مستشفيات الجمهورية وخطة لمعالجة هذا

الخميس، 28 مارس 2019 06:09 م
رئيس الوزراء: نقص الأطباء مشكلة تواجه كافة مستشفيات الجمهورية وخطة لمعالجة هذا مصطفي مدبولي
كتبت هند مختار - تصوير سليمان العطيفى
إضافة تعليق
قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن جولته اليوم الخميس لمحافظة الفيوم تفقد خلالها مستشفي الفيوم للتأمين الصحي وهي مستشفي نموذجية ضمن المستشفيات النموذجية التي سيتم تنفيذها. 
 
وأضاف في مؤتمر صحفي علي هامش الجولة أنه يوجد تحدى كبير يواجه كافة المستشفيات في مصر وهو نقص الأطباء، موضحا أن هناك نظاما للتعاقد مع الأطباء سيتم التوسع فيه.
 
ولفت إلي أن محلج الفيوم سيكون واحدا من المحالج التي سيتم تنفيذها علي مستوى الجمهورية ضمن خطة تطوير المحالج، لافتا إلي أن محلج الفيوم الجديد سيتم التشغيل التدريبي له خلال 10 أيام.
 
 
SLM_1496
 

SLM_1500
 

SLM_1506
 

SLM_1515 
SLM_1519
 

SLM_1523
 

SLM_1527
 

SLM_1539
 
 
 

 


إضافة تعليق

الفيوم مصر

مجلس الوزراء

اخبار مصر

جولة الفيوم




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة