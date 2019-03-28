رئيس الوزراء: نقص الأطباء مشكلة تواجه كافة مستشفيات الجمهورية وخطة لمعالجة هذا

قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، إن جولته اليوم الخميس لمحافظة الفيوم تفقد خلالها مستشفي الفيوم للتأمين الصحي وهي مستشفي نموذجية ضمن المستشفيات النموذجية التي سيتم تنفيذها.

وأضاف في مؤتمر صحفي علي هامش الجولة أنه يوجد تحدى كبير يواجه كافة المستشفيات في مصر وهو نقص الأطباء، موضحا أن هناك نظاما للتعاقد مع الأطباء سيتم التوسع فيه.

ولفت إلي أن محلج الفيوم سيكون واحدا من المحالج التي سيتم تنفيذها علي مستوى الجمهورية ضمن خطة تطوير المحالج، لافتا إلي أن محلج الفيوم الجديد سيتم التشغيل التدريبي له خلال 10 أيام.