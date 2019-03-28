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رئيس الوزراء: نعمل على تغيير نظام التعليم والامتحانات من الحفظ للفهم

الخميس، 28 مارس 2019 06:00 م
رئيس الوزراء: نعمل على تغيير نظام التعليم والامتحانات من الحفظ للفهم مصطفي مدبولي ، رئيس الوزراء
كتبت هند مختار - الفيوم - رباب الجالي
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قال الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس الوزراء، أن الحكومة وفرت 700 ألف تابلت لطلاب الثانوية و10 سيرفرات لإمتحانات الثانوية العامة بالتابلت، موضحا أنه مهما اتخذت الحكومة كافة الإجراءات لم تكن الحكومة لتتأكد من التحديات التي تواجه التقنية التكنولوجية بالتابلت إلا بالتجربة وهو ما حدث عند تطبيق الإمتحانات بالتابلت.

ولفت في مؤتمر صحفي علي هامش جولته بمحافظة الفيوم أن عددا من الخبراء ووزراء التعليم أكدوا أن ما تقوم به مصر في نظام التعليم الجديد غير مسبوق، مضيفا "نعمل علي تغيير نظام التعليم والإمتحانات من الحفظ للفهم".

وأوضح أن محافظة الفيوم بها 8 آلاف وحدة إسكان إجتماعي، وأنه وجه بسرعة تنفيذ الطريق الرابط بين مدينة الفيوم الجديدة والمحافظة الحالية. 

وقال إنه خلال اجتماعه مع أعضاء مجلس النواب عن محافظة الفيوم تم الاتفاق علي سرعة تطوير بحيرة قارون، مضيفا أنه بالنسبة لمشروع الحزام الأمن كلف أن يكون هناك لجنة بداية من الأسبوع القادم لدراسة جودة تحسين المياه.

وأشار إلي أنه تم الإتفاق أيضا علي رصف الطرق بالمحافظة، والاتفاق علي تحديد عدد الأطباء المطلوب لتشغيل المستشفيات بالمحافظة . 

 

 


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