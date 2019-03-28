رئيس "المصرية للاتصالات": عودة لبنى هلال للشركة لتمثيل المرأة بمجلس الإدارة

أكد الدكتور ماجد عثمان رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، أن عودة لبنى هلال نائب محافظ البنك المركزى، لعضوية مجلس إدارة الشركة المصرية للاتصالات، لتكون ممثلة عن المرأة بالمجلس، فضلا عن خبراتها الكبيرة فى القطاع المصرفى والتى تضيف كثيراً للمجلس.

واعتمدت الجمعية العامة العادية للشركة المصرية للاتصالات، فى جلستها المنعقدة أمس الأربعاء، تشكيل مجلس إداراتها الجديد لدورة قادمة، وذلك بعد تعيين الحكومة المصرية-المساهم الرئيسى بنسبة ملكية 80% تعيين السبعة أعضاء الممثلين لها بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء، بالإضافة إلى ذلك وافقت الجمعية العامة على تعيين ممثل العاملين بالشركة والمرشح من قبل النقابة العامة.

كما وافقت الجمعية العامة على تعيين 3 أعضاء مستقلين بناءً على منقترح مجلس إدارة الشركة، حيث انضم عضوان جديدان ضمن المستقلين، واجتمع مجلس إدارة الشركة اليوم وأعلن عن تعيين الدكتور ماجد عثمان كرئيس لمجلس إدارة الشركة لدورة ثانية، وتعيين المهندس عادل حامد عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للشركة.

ويضم التشكيل الحالى لمجلس الإدارة: الدكتور ماجد إبراهيم عثمان، المهندس عادل حامد جاد الله، اللواء طارق عبد الله الظاهر، المهندس محمد حسن شمروخ، الدكتور حسين يسرى جمال الدين، محمد كمال الدين بركات، المهندس حسام عبد اللاه الجمل ممثلين عن الحكومة، إبراهيم توفيق هيكل ممثل لنقابة العاملين، أحمد جمال أبو على، لبنى محمد هلال، محمد سعيد سلطان مستقلين.