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رئيس الأركان الجزائرى: الجيش يعمل على أن يكون مثالا طيبا فى حب الوطن

الخميس، 28 مارس 2019 05:03 م
رئيس الأركان الجزائرى: الجيش يعمل على أن يكون مثالا طيبا فى حب الوطن الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى
أ ش أ
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أكد الفريق أحمد قايد صالح نائب وزير الدفاع رئيس الأركان الجزائرى أن جيش بلاده يعمل على أن يكون مثالا طيبا فى حب الوطن والتضحية فى سبيله.

وقال الفريق قايد صالح فى زيارته لولاية بسكرة (شرق) اليوم الخميس إن "البلد الآمن والمطمئن على حاضر أبنائه ومستقبلهم، هو ذلك البلد الذى يمتلك جيشا قويا بكل ما تعنيه هذه العبارة من معانى ودلالات".

وأشار إلى أن قوة الجيش الجزائرى سليل جيش التحرير الوطني، يستمدها أساسا من قوة تركيبته البشرية، التى بقدر ما تتفانى فى اكتساب كل مقومات التمرس المهنى والعملى المتوافق مع مهامه، فإنها تتفانى أيضا وتعمل جاهدة على أن تكون قدوة حسنة ومثالا طيبا يقتدى به فى حب الوطن والتضحية فى سبيله".

وأكد ضرورة عمل أفراد الجيش بشكل متواصل وغير محدود للوفاء بما عليهم من مسؤوليات، وأداء ما يجب عليهم من مهام نبيلة، إقتداء بسلفهم من جيش التحرير الوطني.

وقال "إن الحس الوطنى الذى تتحلون به أنتم أفراد الجيش الوطنى الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، أنتم أبناء الجزائر السيدة والحرة والمستقلة، إنما هو وليد ذلك الحس التاريخى الذى يبقى دوما يمثل ليس فقط مصدر فخر ومنبع اعتزاز، وإنما أيضا يمثل شاحنا معنويا قويا يدفع بكم وبكافة أفراد الجيش الوطنى الشعبي، بل، وبكافة أبناء الجزائر، إلى المزيد من العمل المثابر وإلى المزيد من العمل المثمر والمخلص للجيش وللوطن".


وفى هذا الإطار فإننا نحرص أشد الحرص على تكريم التاريخ الذى لا سبيل له سوى التذكر والاقتداء، والذى يبقى سبيله الأول بالنسبة للجيش الوطنى الشعبي، هو الإصرار على أن يكون خير خلف لخير سلف، وحتى يكون خير خلف لخير سلف، عليه أن يجتهد بإخلاص، من أجل تحقيق الأهداف النبيلة المسطرة."


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