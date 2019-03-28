دواوين الوزارات.. الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لإنهاء كافة العمليات للمرضى قبل رمضان

كتب محمود راغب

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.

وزارة التضامن:

فيديو.. "التضامن" تنجح فى دمج طلاب الصم وضعاف السمع فى 8 جامعات مصرية

وزارة التموين:

غدًا.. الاحتفال باليوم العالمى لحماية المستهلك بحضور وزير التموين

التموين:ترسية 6 فرص لإنشاء أسواق تجارية بالمحافظات على مستثمرين بـ30مليار جنيه

وزارة التربية والتعليم:

"التعليم": 560 ألف طالب شاركوا بمنصة التدريب على امتحانات الجغرافيا حتى الآن

التعليم تؤكد فتح باب التقدم للمدارس اليابانية أوائل إبريل المقبل

التعليم تعلن استعداداتها لامتحان "أبناؤنا فى الخارج".. وتؤكد: تبدأ الأسبوع المقبل

وزارة الصحة:

الصحة: رفع درجة الاستعداد القصوى لإنهاء كافة العمليات للمرضى قبل شهر رمضان

"الصحة": صرف العلاج لـ650 ألف مريض ضمن مبادرة 100 مليون صحة حتى الآن

وزارة الزراعة:

وزير الزراعة يصدر حركة تغييرات لوكلاء 3 معاهد بمركز البحوث الزراعية

"الزراعة" تعلن ارتفاع صادرات مصر من الموالح والبطاطس لمليون و111 ألف طن

وزارة القوى العاملة:

وزير القوى العاملة يطلب جدولا زمنيا لتنفيذ مشروعات منظمة العمل الدولية

وزارة الهجرة :

وزارة الهجرة تلتقى ممثلى "المجتمعات العمرانية" لبحث استفسارات المصريين بالخارج

وزيرة الهجرة تكشف لـ"اليوم السابع" كواليس زيارتها لأستراليا.. مائدة مستديرة لشباب من اليونان وقبرص.. ومصر ترفع توصياتها لرؤساء الدول الثلاث.. ونبيلة مكرم: الدولة المصرية تضع على أولوياتها أبنائها فى الخارج

وزارة الأوقاف:

8 دول أفريقية تتصدر 13دولة فائزة بجائزة مصر العالمية لحفظ القرآن الكريم الـ26