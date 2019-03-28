دراسة: 28% من الفرنسيين يعانون من ظروف السكن السيئة

قال تقرير أعده المعهد الوطنى لدراسات الإحصاء والاقتصاد " Insee" ان هناك 28% من الفرنسيين يعانون من أزمة السكن والإقامة فى اماكن غير جيدة من الناحية الانسانية، وذلك يرجع بالظبع على الحالة الاجتماعية المتدنية والفقر.
ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن الاكتظاظ ، والإزعاج وضيق المكان، تعتبر أهم الأمثلة لما تواجهه مساكن الفقراء.
وأشارت الدراسة التى اجراها المعهد أن ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة فرنسيين (28 ٪ بالضبط) يعانون من صعوبات إسكان محددة.
ووفقاً للمعهد ذاته ، فإن المشكلات مثيرة للشفقة وتستدعى تحرك جاد وسريع من الحكومة الفرنسية ، حيث ان هؤلاء البشر يعانون نقص المياه الجارية الساخنة، ودورات المياة ، والتدفئة سواء مركزية أو كهربائية، هذا بجانب حالة المنزل نفسه الذى يعانى من تسريبات (أسطح ، جدران ، أرضيات ، نوافذ) إضافة إلى كونه صغير جدًا لاستيعاب عدد الأشخاص فى الأسرة الواحدة.
تؤثر هذه المشكلات على الأسر الأصغر سنا. وبالتالى ، فإن 36٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا قد واجهوا صعوبات لمرة واحدة (مقارنة بنسبة 21٪ للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا).
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