دراسة: 28% من الفرنسيين يعانون من ظروف السكن السيئة

كتب: أحمد علوى



قال تقرير أعده المعهد الوطنى لدراسات الإحصاء والاقتصاد " Insee" ان هناك 28% من الفرنسيين يعانون من أزمة السكن والإقامة فى اماكن غير جيدة من الناحية الانسانية، وذلك يرجع بالظبع على الحالة الاجتماعية المتدنية والفقر.

ووفقاً لصحيفة لو فيجارو الفرنسية، فإن الاكتظاظ ، والإزعاج وضيق المكان، تعتبر أهم الأمثلة لما تواجهه مساكن الفقراء.

وأشارت الدراسة التى اجراها المعهد أن ما يقرب من ثلاثة من كل عشرة فرنسيين (28 ٪ بالضبط) يعانون من صعوبات إسكان محددة.

ووفقاً للمعهد ذاته ، فإن المشكلات مثيرة للشفقة وتستدعى تحرك جاد وسريع من الحكومة الفرنسية ، حيث ان هؤلاء البشر يعانون نقص المياه الجارية الساخنة، ودورات المياة ، والتدفئة سواء مركزية أو كهربائية، هذا بجانب حالة المنزل نفسه الذى يعانى من تسريبات (أسطح ، جدران ، أرضيات ، نوافذ) إضافة إلى كونه صغير جدًا لاستيعاب عدد الأشخاص فى الأسرة الواحدة.

تؤثر هذه المشكلات على الأسر الأصغر سنا. وبالتالى ، فإن 36٪ من الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 40 عامًا قد واجهوا صعوبات لمرة واحدة (مقارنة بنسبة 21٪ للأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 50 عامًا).