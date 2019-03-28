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خسائر بشرية فى الهجوم الإسرائيلى على محيط مطار حلب

الخميس، 28 مارس 2019 12:28 ص
خسائر بشرية فى الهجوم الإسرائيلى على محيط مطار حلب قصف سوريا - أرشيفية
وكالات
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نقلت شبكة "سكاى نيوز" عن المرصد السورى لحقوق الإنسان قوله بأن الغارات الإسرائيلية التى استهدفت مستودعات أسلحة إيرانية فى محيط مطار حلب الدولى، أدت إلى خسائر بشرية.

كانت وكالة الأنباء السورية، أعلنت أمس الأربعاء أن الدفاعات الجوية السورية تتصدى لعدوان جوى إسرائيلى وتسقط عددا من الأهداف.

وأعلن التلفزيون السورى، عن سماع دوى انفجارات فى محيط مطار حلب بسوريا والمدينة الصناعية مما أدى إلى انقطاع الكهرباء عن المدينة بالكامل.

وأكد مراسل وكالة الأنباء السورية فى حلب أن هناك أنباء عن عدوان جوي على منطقة الشيخ نجار بريف حلب الشمالي الشرقى مستهدفا مستودع ذخيرة للجيش السورى.

 

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