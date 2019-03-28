حزب بالانج براتشارات المؤيد للجيش بتايلاند يفوز فى الانتخابات البرلمانية

رويترز

قالت مفوضية الانتخابات فى تايلاند اليوم الخميس إن النتائج غير الرسمية أظهرت فوز حزب بالانج براتشارات المؤيد للجيش بالتصويت الشعبى بعد حصوله على 8.4 مليون صوت فى الانتخابات العامة التى أُجريت يوم الأحد وهى الأولى منذ الانقلاب العسكرى فى 2014.

وقال كريت أورونجسى نائب الأمين العام لمفوضية الانتخابات إن حزب بويا تاي، وهو حزب المعارضة الرئيسى الذى أطاح الانقلاب بحكومته المنتخبة، حصل على 7.9 مليون صوت.

وهذه النتائج تمثل كل أصوات الناخبين المشاركين فى التصويت بعد فرزها لكنها ستبقى غير رسمية حتى تعلن النتائج رسميا يوم التاسع من مايو.

ولم تعلن مفوضية الانتخابات عن العدد الكامل للمقاعد لكل حزب فى مجلس النواب المؤلف من 500 مقعد.

وأظهرت النتائج الخاصة بمقاعد مجلس النواب التى تجرى عليها انتخابات مباشرة وعددها 350 مقعدا أن حزب بويا تاى (من أجل التايلانديين) حصل على 137 مقعدا بينما حصل حزب بالانج براتشارات على 97 مقعدا.

ويتم تخصيص المقاعد المتبقية فى مجلس النواب وعددها 150 وفقا لحسابات معقدة حسب إجمالى عدد الأصوات التى فاز بها كل حزب.