تعرف على مشروعات وزارة الرى المخطط لها خلال 2019 × 15 معلومة

كتبت أسماء نصار

وزارة الموارد المائية والرى، هى المسئولة عن إدارة المياه فى مصر، من خلال فريق عمل متكامل من المهندسين والفنيين والإداريين لتوصيل المياه للمزارعين على مستوى الجمهورية فى الوقت المناسب وبالكمية المناسبة عن طريق نظام معقد للغاية يحتوى على تفاصيل كثيرة، وفى التقرير التالى نرصد 15 مشروعات تنفذها وزارة الموارد المائية والرى خلال 2019:

1- تنفيذ أعمال العام الحالى بقيمة 600 مليون جنيه تشمل صيانة المجارى المائية وأعمال صناعية على شبكة الترع، بالإضافة إلى تطهير وإزالة الحشائش.

2- تنفيذ أعمال تطوير لـ255 مسقى، وشبكات الرى الحديث للمناطق التجريبية فى الفيوم بقيمة إجمالية 284 مليون جنيه.

3- تنفيذ 6 محطات رفع بتكلفة إجمالية 493 مليون جنيه وإنشاء محطتى المحسمة ضمن خطة الوزارة للاستفادة من مياه مصرف المحسمة.

4- تنفيذ أعمال لإنشاء وإحلال، وتجديد شبكات الصرف المغطى وتنفيذ مشروعات الصرف العام.

5- إنشاء 69 كوبرى و4 سحارات.

6- تنفيذ مشروعات لحماية الشواطئ المصرية بتكلفة إجمالية بلغت 427 مليون جنيه بمحافظات الإسكندرية والبحيرة ودمياط وبورسعيد وكفر الشيخ ومرسى مطروح والبحر الأحمر وجنوب سيناء.

7- طرح مشروعين بتكلفة تقديرية 78 مليون جنيه، بمحافظة كفر الشيخ من المنحة الممولة من صندوق المناخ الأخضر، للحد من ضعف البنية التحتية الساحلية والأصول الزراعية، والأضرار الناجمة عن الفيضانات الساحلية.

8- إنشاء 95 بئراً وتجهير 25 بئرًا آخر بالطاقة الشمسية، كما تم إنشاء 150 خزانًا أرضيًا بتكلفة 107 ملايين جنيه.

9- تنفيذ أعمال لهيئة المساحة بقيمة 232 مليون جنيه.

10- إنشاء سدود توجيه وحجز وبحيرات بقيمة 975 مليون جنيه بمحافظات "جنوب سيناء والبحر الأحمر وأسوان وقنا وسوهاج وأسيوط والمنيا وبنى سويف والقاهرة" لمواجهة مخاطر السيول.

11- إزالة 48 ألف مخالفة متنوعة، حيث تسعى الوزارة لجعل النيل منطقة للجذب السياحى

12- تنفيذ أعمال لتطوير الكورنيش بطول 3 كيلو متر بقيمة 16 مليون جنيه.

13- جارى العمل فى مشروع ممشى أهل مصر من كوبرى 15 مايو حتى كوبرى امبابة بتكلفة حوالى 5 ملايين جنيه.

14- تنفيذ أعمال صيانة للقناطر الكبرى بإجمالى تكلفة 40 مليون جنيه.

15- طرح مشروع قناطر ديروط الجديدة بقيمة 76 مليون جنيه.