تخفيضات بالفروع التجارية فى الجيزة 31 مارس احتفالاً بالعيد القومى

أكد هشام كامل وكيل وزارة التموين بالجيزة، أن المديرية تنسق مع عدد من المولات التجارية الكبيرة المنتشرة بالمحافظة للإعلان عن تخفيضات فى احتفالا بالعيد القومى المئوى لمحافظة الجيزة والذى يوافق 31 مارس القادم.

وأضاف مدير مديرية تموين الجيزة، فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن المديرية تعمل على تمييز يوم الاحتفال بالعيد القومى للمحافظة، نظرًا لأنه العيد رقم 100 الذى تحتفل به الجيزة، وذلك من خلال نشر الأعلام بالشوارع وفتح معارض جديدة للسلع.

يذكر أن العيد القومى لمحافظة الجيزة يوافق ذكرى استشهاد أبناء قرية نزلة الشوبك بالبدرشين أثناء تصديهم للاحتلال الإنجليزى فى ثورة 1919، وتحتفل المحافظة بهذه الذكرى فى 31 مارس من كل عام.