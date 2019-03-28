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تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من البنوك لـ22 إبريل

الخميس، 28 مارس 2019 07:03 م
تأجيل محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون جنيه من البنوك لـ22 إبريل محكمة
كتب إيهاب المهندس
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قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة فى طرة اليوم الخميس برئاسة المستشار على الهوارى، تأجيل أولى جلسات محاكمة 8 متهمين بالاستيلاء على 2 مليون و214 ألف جنيه بموجب 100 شيك مسحوبين على البنوك بمستندات مزورة، لجلسة 22 إبريل للإطلاع.

وكشفت تحقيقات إبراهيم لاشين وكيل أول النيابة بإشراف المستشار محمد البرلسي المحامي العام الأول لنيابة الأموال العامة العليا، استغلال المتهم كاتب حسابات بإحدى الشركات اختصاصه الوظيفي باعتباره المختص بسجلات ومستندات الصرف وتحرير بياناتها بتسهيل استيلاء 7 متهمين على أموال البنك عن طريق صرف 100 شيك، ووجهت له النيابة تهم قيامه بالتسهيل لغيره الاستيلاء على الأموال بتزوير مستندات وأوراق.

وتوصلت التحقيقات إلى أن المتهمين الذين حصلوا على أموال من غير العاملين بنظام حوافز إئتمان أفراد أطقم الضيافة الجوية ولا يستحقون صرف أية مبالغ مالية فوجهت لهم النيابة قيامهم بالاشتراك بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن أمدوه ببياناتهم المثبتة بدفاتر وسجلات النظام والشيكات المنصرفة لهم بزعم أنهم خاضعين للنظام فتمكنوا من صرف الأموال.

 

 


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الاستيلاء على اموال البنوك

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