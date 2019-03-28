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تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالسلام لـ21 أبريل المقبل

الخميس، 28 مارس 2019 01:26 م
تأجيل محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالسلام لـ21 أبريل المقبل محكمة-أرشيفية
كتب أحمد حسنى
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالعباسية، محاكمة 3 متهمين بقتل مواطن بالسلام، لجلسة 21 أبريل المقبل للمرافعة.

 

وصدر القرار برئاسة المستشار كمال الدين همام، وعضوية المستشارين إبراهيم فهمى صقر وأحمد سعيد الحوفى، وأمانة سر أحمد فهمى وهانى حمودة.

 

وأسندت النيابة للمتهمين "كريم سيد، محمد سيد، محمد سيد عبد الفتاح"، تهمة قتل المجنى عليه " صلاح محمد" عمدا، وأعدوا لهذا الغرض أسلحة نارية وتوجهوا للمكان الذى أيقنوا تواجد المجنى عليه به، وما أن ظفروه حتى أطلق المتهمين الثانى والثالث أعيرة نارية ليتمكن المتهم الأول من تفيد مخططه بإطلاق عيار نارى أصاب المجنى عليه فأحدث إصابته التى أودت بحياته.


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