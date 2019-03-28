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بدء فتح باب التنسيق للقبول بالمدينة الجامعية للطالبات بطب بنات دمياط

الخميس، 28 مارس 2019 06:03 م
بدء فتح باب التنسيق للقبول بالمدينة الجامعية للطالبات بطب بنات دمياط الدكتور محمد المحرصاوى رئيس جامعة الازهر
كتب لؤى على
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أعلنت جامعة الأزهر فتح باب التنسيق للقبول بالمدينة الجامعية للطالبات بطب بنات دمياط اعتبارًا من اليوم الخميس وحتى السبت المقبل.

وأوضحت هدى فوزى مدير عام مدن البنات، فى بيان اليوم، أن رئيس الجامعة حرص على تسكين الفتيات عقب تسلم المبنى وعدم الانتظار لبدء التسكين فى العام القادم عملا على راحتهن وتوفير المناخ الملائم للدراسة والامتحانات مشيرة إلى أن الجامعة تسلمت المبنى منذ أيام بعد الانتهاء من تجهيزاته.

وأضافت مديرة المدن، أنه على الطالبات الراغبات فى السكن تقديم ملف ورقى به 4 صورة شخصية وصورة من الرقم القومى للطالبة وولى أمرها والضامن، وشهادة مرضية حال وجود حالة خاصة، وأصل شهادة الوفاة حال وفاة الوالد فى نفس العام للاطلاع عليها علما بأن التقديم متاح للطالبات بمقر الكلية بدمياط.

 


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