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بحوث أمريكية لإنتاج مدفع إلكترونى لإسقاط الطائرات المُسيرة

الخميس، 28 مارس 2019 11:18 ص
بحوث أمريكية لإنتاج مدفع إلكترونى لإسقاط الطائرات المُسيرة الجيش الأمريكى ـ صورة أرشيفية
واشنطن (أ ش أ)
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ضخت مؤسسة "ليوناردو" الأمريكية للتصنيع العسكرى 13 مليون دولار لتعزيز تمويل بحوث إنتاج نظام دفاعى يتم تزويد مركبات المشاة المميكنة فى الجيش الأمريكى به يعمل على إسقاط وتحييد الطائرات المعادية.

وكانت المؤسسة الأمريكية بدأت فى يونيو من العام 2017 أولى مراحل انتاج هذا النظام الدفاعى الجديد للوقاية من الطائرات التى تعمل بدون طيار (المسيرة) باستثمارات قدرها 16 مليون دولار أمريكي.

وفى صيف العام الماضى انتجت المؤسسة النسخة الاختبارية الأولى لهذا السلاح الجديد الذى يتسم بعدم اعتماده على الذخائر التقليدية فى اصطياد الطائرات التى تعمل بدون طيار المعادية بل يعتمد على ذخائر اليكترونية هى عبارة عن حزم تشويش اشارية ممغنطة توقف عمل نظم التوجيه فى الطائرات المسيرة.

وقال خبراء إن المدفع الالكترونى الجديد لن يكون أقل خطرا على الطائرات التى تعمل بدون طيار عن المدافع الرشاشة من طراز 30 مم المزود بها مركبات المشاة الميكانيكية فى القوات البرية الأمريكية.

 


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