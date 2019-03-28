اهتمام إعلامى عالمى باكتشاف ميناء أثرى قرب أسوان

كتبت ريم عبد الحميد

اهتمت وسائل الإعلام العالمية بالإعلان عن كشف أثرى جديد فى مدينة أسوان، فقد نشرت شبكة "سى إن إن" الإخبارية الأمريكية تقريرا عن الكشف، ونقلت بيان لوزارة الآثار الذى قال إن الميناء الرئيسى كان يستخدم فى نقل الأحجار عبر نهر النيل من محاجر جبل السلسلة، وتم اكتشافه أثناء رحلة استكشافية أثرية تقوم بحفر أنقاض كوم أمبو بالقرب من أسوان.

ونقلت "سى إن إن" تصريحات مصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، التى قال فيها إن الميناء على الضفة الغربية للنيل امتد على مسافة 100 متر، ويقع على بعد حوالى 220 متر من محجر كبير.

وقد تمت إزالة طمى النيل والمساحات الخضراء من المنطقة، لتكشف عن نقوش ووسائل لربط القوارب.



سى إن إن

وقالت "سى إن إن"، إن جبل السلسلة يعد من المصادر المهمة للحجر الرملى فى مصر.

وقال عبد المنعم سعيد، المدير العام لمجلس آثار أسوان والنوبة، إنه كان يستخدم على نطاق واسع من قبل الأسرة الثامنة عشر وحتى العصر الحديث.

وأوضحت الشبكة الأمريكية، أن اكتشاف الميناء هو الأحدث فى سلسلة من الإعلانات الأثرية الكبيرة، وتأمل مصر فى زيادة الاهتمام بها من الناحية السياحية.

كما نشرت صحيفة إكسبرس البريطانية تقريرا عن الاكتشاف أيضا، وقالت إن هذا الميناء يعود عمره إلى 3 آلاف عام، أشارت إلى أن الصخور والمحاجر الموجودة فى جبل السلسلة كانت تستخدم فى الوقت الذى كانت تبنى فيه المعابد القديمة فى الكرنك وكوم أمبو.