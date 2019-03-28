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انطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى بتونس

الخميس، 28 مارس 2019 11:42 ص
انطلاق أعمال المجلس الاقتصادى والاجتماعى الوزارى بتونس المجلس الاقتصادى والاجتماعى
رسالة تونس مصطفى عنبر
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انطلقت صباح اليوم الخميس، بالجمهورية التونسية، اجتماع المجلس الاقتصادى والوزارى التحضيرى لمجلس جامعة الدول العربية على مستوى القمة العادية الثلاثون، برئاسة تونس خلفا للمملكة العربية السعودية.
 
ويناقش الاجتماع بنود مشروع جدول الأعمال، واعتماد مشاريع القرارات التى توصل لها اجتماع كبار المسؤولين للمجلس الاقتصادى والاجتماعى يوم الاثنين الماضى.
المجلس الاقتصادى
المجلس الاقتصادى
 
 
ويتصدر جدول أعمال الاجتماع تقرير الأمين العام عن العمل الاقتصادي والاجتماعي العربي المشترك وتقرير حول متابعة تنفيذ قرارات الدورة 29 لمجلس الجامعة على مستوى القمة "قمة الظهران " وخاصة الموضوعات الاقتصادية والاجتماعية. 
 
وتتضمن مشاريع القرارات بندا حول الانعقاد الدوري للقمة العربية التنموية والاقتصادية والاجتماعية وكذلك بندا حول المؤسسة الوطنية الفلسطينية للتمكين الاقتصادي. 
 
كما تتضمن مشاريع القرارات مقترح إنشاء المركز العربي الاستشاري للمساهمة في التحقيق في الحوادث البحرية وبندا حول الخطة التنفيذية للاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة. 
 
جانب من المجلس
جانب من المجلس
 
كما يبحث الاجتماع التحرك العربي في مفاوضات تغير المناخ والتعامل مع القضايا وكذلك سرعية أخلاقيات العلوم والنكنولوجيا في المنطقة العربية والاستراتيجية العربية لكبار السن. 
 
وتتضمن أيضا مشاريع القرارات بندا حول خطة العمل العربية لمعالجة الأسباب الاجتماعية المؤدية للإرهاب والذي تم إدراجه استنادا إلى قرار مجلس وزراء الشئون الاجتماعية العرب في 5 ديسمبر 2018.
 
فضلا عن بندا حول وضع حد لعمليات تجنيد الأطفال ضمن العصابات الإرهابية (عصابات داعش كنموذج)، وتم إدراج هذا البند بناء على طلب العراق. بالإضافة إلى بند إدراج بناء على طلب الإمارات بإنشاء مجموعة عربية للتعاون الفضائي.
 
 
 

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