اندلاع حريق فى مبنى مرتفع ببنجلادش والنيران تحاصر عددا كبيرا

داكا (رويترز)

قالت الشرطة ومسئولون فى إدارة الإطفاء إن حريقا اندلع اليوم الخميس فى مبنى مرتفع فى ضاحية تجارية بعاصمة بنجلادش، مما أدى إلى حصار كثيرين ودفع البعض للقفز من المبنى.

وأصيب أكثر من 12 شخصا فيما تحاول عربات الإطفاء إخماد الحريق فى منطقة بانانى فى داكا حيث يقع المبنى.

وقال عنايت حسين وهو مسؤول كبير فى إدارة الإطفاء فى إشارة للمصابين "أرسلناهم إلى عدة مستشفيات... هناك أكثر من عشر سيارات إطفاء فى المنطقة".

وفى الشهر الماضى أسفر حريق هائل عن مقتل 71 شخصا فى حى قديم بالمدينة المزدحمة.