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الوكالة الأمريكية : 90 مليون دولار تكلفة إنشاء 3 مراكز تميز بالجامعات المصرية

الخميس، 28 مارس 2019 07:01 م
الوكالة الأمريكية : 90 مليون دولار تكلفة إنشاء 3 مراكز تميز بالجامعات المصرية الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى
وائل ربيعى
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أكدت كيتى دو نوهو  ، مسئول التعليم والصحة بالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، أنه يتم إنشاء 3 مراكز تميز علمى بجامعات "القاهرة-عين شمس- الإسكندرية"، بالتعاون مع 3 جامعات أمريكية كبرى، معلنة أن كل مركز من مراكز التميز الثلاثة تم تمويله بميزانية أو منحة قيمتها 30 مليون دولار ويستهدف توفير عدد من المنح الدراسية للطلاب الجامعيين والخريجين بالدراسات العليا ويعمل على تخصيص مساحة كبيرة لتطوير بحوث التطبيقية عالية القيمة وفائقة الجودة لتبادل خبرات الباحثين لتكون هناك نهضة فى عالم البحث العلمى تحقق تلبية احتياجات السوق واحتياجات مصر لتحقيق النمو الاقتصادى المنشود.

وأضافت كيتى، بكلمتها خلال حفل افتتاح مركز التميز الزراعى بكلية الزراعة جامعة القاهرة بحضور الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة،  والدكتور عمرو مصطفى ، عميد كلية الزراعة بجامعة القاهرة، أن مراكز التميز بالجامعات المصرية تأتى التعاون مع كبرى الجامعات الأمريكية، معلنة أن الهدف الرئيس من هذه المراكز ربط البحوث التطبيقية والنتائج المطلوب تنفيذها لتلبية الاحتياجات الحالية وأن يكون هناك تبادل خبرات فى ظل الفرص والتحديات الموجودة للتصدى لهذه التحديات وتبادل الخبرات بين الجامعات الأمركية والمصرية والخبرات الأكاديمية بين أعضاء هيئة التدريس.

 

وأوضحت كيتى ، أنه من المقرر إشراك مؤسسات القطاع الخاص كأحد أهم الأهداف فى الفترة الحالية؛ لتدعيم العلاقة معها للخروج بنتائج البحوث التطبيقية المنشودة من خلال المراكز للنظر فى مدى جدوى هذه الأبحاث والمبادرات، معلنة أنه من ضمن مساعى الوكالة الأمريكية تعزيز القدرة التنافسية للجامعات المصرية - المصرية والمصرية – الأمريكية، قائلا: "وضعنا معايير للاختيار وتم التباحث بين الجامعات الأمريكية الرائدة وتم تحديد المجالات المهمة لتنفيذ هذه التعاونات للتشمل القطاعات الرئيسية للنمو فى مصر وكانت المياه والزراعة والطاقة أهم المجالات التى سيكون فيها تعاون وتم فتح باب التقديم وتقدمت العديد من الجامعات وكان من أهم المعايير أن يكون فى الجامعات مقومات مهمة منها الشراكات القوية والتعاون مع القطاع الخاص وفكرة التفكير الإبداعى والبحوث التطبيقية وتوطيد العلاقات بين السياسيات والقطاعات الحكومية الأخرى والقطاع الخاص.

 
 

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