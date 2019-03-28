المستشار السابق للرئيس الفرنسى: ماكرون لن يترشح 2022 إذا لم يحقق نجاحا مبهرا

كتب: أحمد علوى

كشف المستشار السابق للرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، إسماعيل إميلين، والذى تقدم باستقالته مؤخرا، أن ماكرون "لا يمكن أن يكون مرشحا فى الانتخابات الرئاسية لعام 2022 إذا لم يحقق نجاحات مبهرة الفترة الحالية".

وقال إميلين فى كلمته لقناة BFMTV الفرنسية، "لدى قناعة شخصية أنه إذا لم ننجح بحلول عام 2022 فى تحقيق التحديات والأهداف فلن يكون ماكرون مرشحا، ولن يكون قادرا على ذلك وهذا ما حدث لسلفه" فى إشارة إلى فرنسوا هولاند.

وأكد للمستشار السابق الذى غادر قصر الإليزيه مؤخرا، أن المعيار الوحيد للتقدم من جديد لولاية رئاسية فى عام 2022 هو تحقيق المشروع الإصلاحى للرئيس ماكرون على أكمل وجه.