video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 04:40 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

المرصد السورى: 6 عراقيين من بين قتلى الغارات الإسرائيلية على حلب

الخميس، 28 مارس 2019 04:15 م
المرصد السورى: 6 عراقيين من بين قتلى الغارات الإسرائيلية على حلب جانب من أحداث سوريا ـ صورة أرشيفية
لندن (أ ش أ)
إضافة تعليق

قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن أن من بين قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية التى استهدفت مستودعات ذخيرة إيرانية 6 عراقيين.

وقال عبد الرحمن ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل إيرانيا واحدا و6 عراقيين من الميليشيات الموالية لإيران، مشيرا إلى وجود مفقودين من الحرس الثورى الإيرانى جراء استهداف مقرهم من قبل الطيران الإسرائيلى بمدينة حلب السورية.

وكان المرصد السورى قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن مقتل 7 أشخاص فى غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات للذخيرة تابعة لإيران فى مدينة حلب الواقعة شمال البلاد.

يذكر أن مناطق فى شمال شرقى مدينة حلب، شمال سوريا، تعرضت إلى قصف إسرائيلي، بعد يومين من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

فيديو.. لحظة تصدى الجيش السورى لصواريخ إسرائيلية استهدفت محيط مطار حلب

خسائر بشرية فى الهجوم الإسرائيلى على محيط مطار حلب

حلب

سوريا

اسرائيل

غارات اسرائيل على سوريا

المرصد السورى




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة