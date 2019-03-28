المرصد السورى: 6 عراقيين من بين قتلى الغارات الإسرائيلية على حلب

لندن (أ ش أ)

قال مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن أن من بين قتلى الغارات الجوية الإسرائيلية التى استهدفت مستودعات ذخيرة إيرانية 6 عراقيين.

وقال عبد الرحمن ـ فى تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم (الخميس) ـ إن الغارات الإسرائيلية أسفرت عن مقتل إيرانيا واحدا و6 عراقيين من الميليشيات الموالية لإيران، مشيرا إلى وجود مفقودين من الحرس الثورى الإيرانى جراء استهداف مقرهم من قبل الطيران الإسرائيلى بمدينة حلب السورية.

وكان المرصد السورى قد أعلن فى وقت سابق اليوم عن مقتل 7 أشخاص فى غارات إسرائيلية استهدفت مستودعات للذخيرة تابعة لإيران فى مدينة حلب الواقعة شمال البلاد.

يذكر أن مناطق فى شمال شرقى مدينة حلب، شمال سوريا، تعرضت إلى قصف إسرائيلي، بعد يومين من قرار الرئيس الأمريكى دونالد ترامب الاعتراف بسيادة إسرائيل على هضبة الجولان المحتلة.