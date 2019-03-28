المؤبد لعاطل لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بالمنوفية

قضت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات شبين الكوم بمحافظة المنوفية، بالسجن المؤبد غيابيا ل وائل.م. ع وذلك لقيامه بالاتجار فى المواد المخدرة بدائرة مركز أشمون.

وصدر الحكم برئاسة المستشار ممدوح محمود أيوب رئيس الدائرة الثالثة،وبعضوية المستشار محمد عبد السميع أبو الخير، المستشار يحيى عدلى حسنى، المستشار إيهاب السيد شحاتة، وأمانة سر مصطفى البهلوان، سعيد أبو صالح .

وكان اللواء سمير أبو زامل دير أمن المنوفية، إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير إدارة البحث الجنائى، يفيد من تمكن الرائد محمد السخاوى رئيس مباحث مركز أشمون من ضبط وائل.م.ه عاطل وبحوزته مواد مخدرة، وذلك لقيامة بالاتجار فى المواد المخدرة، تم تحرير محضرا بالواقعة، برقم 2830 كلى شبين الكوم، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.