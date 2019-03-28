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الكاثوليك يحتفلون بعيد القديسة تريزا اليوم..تعرف على أم التصوف المسيحى×10 معلومات

الخميس، 28 مارس 2019 01:39 م
الكاثوليك يحتفلون بعيد القديسة تريزا اليوم..تعرف على أم التصوف المسيحى×10 معلومات الكاثوليك يحتفلون بعيد القديسة تريزا
كتبت سارة علام
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تحتفل الكنائس الكاثوليكية حول العالم اليوم الخميس، بعيد القديسة تريزا الأفيلية، وإليكم 10 معلومات عنها.

1- ولدت تريزا فى 28 مارس 1515م بمقاطعة "جوتارندورا" التابعة لمدينة "أڤيلا" غرب إسبانيا.

2- كانت تريزا منذ صغرها مفتونة بسير القديسين، وتأثرت كثيرا بالشهداء منهم لدرجة دفعتها للهرب وهى فى السابعة من عمرها برفقة شقيقها "رودريجو" لتذهب نحو معسكرات العرب فى الأندلس وتعترف بإيمانها المسيحى رغبة منها فى نيل الشهادة على أيديهم إلى أن رآها عمها خارج أسوار المدينة وعاد بها لأهلها.

3- بعمر العشرين التحقت تريزا بدير التجسد للراهبات الكرمليات بأڤيلا لكنها افتتحت ديرا جديدا عام 1562م، بدعم من سيدة ثرية وقد كان ديرا يدعم التقشف التام والعزلة، مما جعل المجتمع غير راضٍ عن إنشاءه بشكل خاص أهل السلطة والنفوذ

4- بسبب تلك الأديرة تمت محاكمتها أمام محاكم التفتيش عام 1579م لتوضيح موقفها والفصل فى أمرها هى وكل من ساعدها.

5- بعد أن هدأت الحروب على إصلاحات تريزا وفى السنوات الثلاث الأخيرة من حياتها (1580 – 1582م)، بنت أديرة إصلاحية أخرى فى مدن: ڤيلانويڤا دي لاخارا، وپالنسيا، و بورجوس، وسريا، وجراندا، ليصبح مجموع ما أسست حوالى 17 ديرا إصلاحيا منهم بعض الأديرة للرجال المؤمنين بالتجديد والإصلاح فى رهبنة الكرمل.

6- تم دفن جثمانها بكنيسة دير البشارة بمدينة ألبا دي تورميس، أحد أديرة الإصلاح الكرملى وأصبح هو المزار الرئيسى لها.

7- شكلت أفكارها نواة للفكر الصوفى المسيحى وقالت إن هناك أربعة درجات لصعود وترقى النفس البشرية وصفتهم القديسة تريزا فى كتابها "السيرة".

8- عام 1614م تم إعلانها قديسة ومعلمة للكنيسة وشفيعة لإسبانيا عن يد البابا جريجوريوس الخامس عشر.

9- ترسم فى الأيقونات إما فى حالة النشوة الروحية عندما يطعنها رمح الحب الإلهي، أو ممسكة بريشة وأمامها كتاب صياغة تجديد وترقية رهبنة الكرمل.

10- من أشهر مؤلفاتها التأملية كتاب "السيرة"، "طريق الكمال"، "القلعة الداخلية"، "العلاقات"، "مفاهيم الحب"، "الرسائل"، "كل الشِعر".

 


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