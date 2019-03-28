video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 01:21 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

القبض على وكيل مكتب بريد بالقليوبية لاستيلائه على 90 ألف جنيه

الخميس، 28 مارس 2019 11:29 ص
القبض على وكيل مكتب بريد بالقليوبية لاستيلائه على 90 ألف جنيه حبس -ارشيفية
القليوبية-نيفين طه
إضافة تعليق
 
تمكنت مباحث ادارة شرطة البريد من ضبط  مكتب بريد  كفر مناقر ببنها بعد استيلائه على مبلغ 90 ألف جنيه من حساب أحد العملاء وتزوير توقيع صاحب الحساب علي إيصال السحب.
 
بدأت ملابسات الواقعة  عندما اكتشف أحد المواطنين  صرف مبلغ 90 ألف جنيه من حسابه دون علمه من مكتب البريد سالف الذكر وعلى الفور تم عمل التحريات السرية حول الواقعة، وبالفحص المستندي البريدي حول الواقعة تبين قيام "أ.ع" وكيل مكتب بالاستيلاء على المبلغ المذكور من حساب الخاص بالمبلغ، وتزوير توقيع صاحبه على إيصال السحب. 
 
وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتم تحرير محضراً بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.‎
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إحالة 9 عاملين بمصلحة سك العملة للمحاكمة بتهمة الاستيلاء على 55 كيلو ذهب

اخبار عاجلة

اخبار المحافظات

اخبار القليوبية

اخبار محافظة القليوبية




لا تفوتك
الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

الوطنية للانتخابات: تحديث قاعدة بيانات الناخبين طوال العام وتضم 61 مليون مقيدا

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مجلس الأمن: نرفض الخطط أحادية الجانب فى الجولان

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

مؤسسات دولية تشيد بأداء اقتصاد مصر.. بلومبرج: الجنيه المصرى الأفضل أداء فى الشرق الأوسط وارتفع 3.5%.. أكبر خفض للفائدة فى العالم متوقع أن يبرز من مصر.. و"فيتش": دين الحكومة فى تراجع وعجز الموازنة سيسجل 8.6%

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

وزير التعليم: لدينا نظام امتحانات إلكترونى "لا مثيل له" والطلاب أبهرونا

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

بالرقم القومى.. اعرف نتيجة قرعة الحج السياحى للموسم الجديد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة