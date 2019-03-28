القبض على وكيل مكتب بريد بالقليوبية لاستيلائه على 90 ألف جنيه

القليوبية-نيفين طه

تمكنت مباحث ادارة شرطة البريد من ضبط مكتب بريد كفر مناقر ببنها بعد استيلائه على مبلغ 90 ألف جنيه من حساب أحد العملاء وتزوير توقيع صاحب الحساب علي إيصال السحب.

بدأت ملابسات الواقعة عندما اكتشف أحد المواطنين صرف مبلغ 90 ألف جنيه من حسابه دون علمه من مكتب البريد سالف الذكر وعلى الفور تم عمل التحريات السرية حول الواقعة، وبالفحص المستندي البريدي حول الواقعة تبين قيام "أ.ع" وكيل مكتب بالاستيلاء على المبلغ المذكور من حساب الخاص بالمبلغ، وتزوير توقيع صاحبه على إيصال السحب.

وبمواجهته بما أسفر عنه الفحص والتحريات، اعترف المتهم بارتكابه للواقعة، وتم تحرير محضراً بها، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.‎