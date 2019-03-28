القبض على مواطن تعدى على "سكرتير قرية" بكفر الشيخ

تلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفرالشيخ ،إخطارًا من العميد سعد سليط،مأمور مركز شرطة دسوق،بورود بلاغ من شرطة النجدة،بتعدي "أ.ش.ا" 25 سنة،حاصل على مؤهل متوسط،ومقيم بقرية شباس الشهداء، على "إ.ع.ع" 42 سنة،سكرتير الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء.

تبين من التحريات أن المصاب حال قيامه بأداء عمله بقرية شباس الشهداء،حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم تطورت إلي حد المشاجرة،بسبب الخلاف علي مكان وضع القمامة بالقرية،مما أدي إلي قيام المتهم بالتعدي عليه مستخدما سلاح أبيض "سكين"،أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالخد الأيسر،وتم نقله لمستشفي دسوق العام لتلقي العلاج اللازم،وخرج عقب تحسن حالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مركز دسوق من القبض علي المتهم،وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة طبقا لماأسفرت عنه التحريات،تحرر المحضر اللازم برقم 2416 جنح مركز دسوق لسنة 2019،وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.