video7
سوبر كورة
دوت مصر
عين
Ads
الخميس، 28 مارس 2019 10:54 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على مواطن تعدى على "سكرتير قرية" بكفر الشيخ

الخميس، 28 مارس 2019 10:02 م
القبض على مواطن تعدى على "سكرتير قرية" بكفر الشيخ اللواء فريد مصطفى مدير أمن كفر الشيخ
كفر الشيخ - محمد سليمان
إضافة تعليق

تمكنت مباحث مركز دسوق بكفر الشيخ،اليوم الخميس،من القبض على مواطن من أهالي قرية شباس الشهداء،لتعديه على سكرتير القرية،" القائم بأعمال رئيس المدينة " مستخدمًا سلاح أبيض "سكين"،بسبب الخلاف علي مكان وضع القمامة بالقرية،مما أدي إلي إصابته بجرح قطعي بالخد الأيسر،وتم نقله لمستشفي دسوق العام لتلقي العلاج اللازم.

تلقى اللواء فريد مصطفي، مدير أمن كفرالشيخ ،إخطارًا من العميد سعد سليط،مأمور مركز شرطة دسوق،بورود بلاغ من شرطة النجدة،بتعدي "أ.ش.ا" 25 سنة،حاصل على مؤهل متوسط،ومقيم بقرية شباس الشهداء، على "إ.ع.ع" 42 سنة،سكرتير الوحدة المحلية لقرية شباس الشهداء.

تبين من التحريات أن المصاب حال قيامه بأداء عمله بقرية شباس الشهداء،حدثت مشادة كلامية بينه وبين المتهم تطورت إلي حد المشاجرة،بسبب الخلاف علي مكان وضع القمامة بالقرية،مما أدي إلي قيام المتهم بالتعدي عليه مستخدما سلاح أبيض "سكين"،أسفر عن إصابته بجرح قطعي بالخد الأيسر،وتم نقله لمستشفي دسوق العام لتلقي العلاج اللازم،وخرج عقب تحسن حالته الصحية.

وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال مباحث مركز دسوق من القبض علي المتهم،وبمواجهته أقر بارتكابه الواقعة طبقا لماأسفرت عنه التحريات،تحرر المحضر اللازم برقم 2416 جنح مركز دسوق لسنة 2019،وأخطرت النيابة التي باشرت التحقيق.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 14 شخص فى حادث تصادم برافد الطريق الدولى الساحلى بكفر الشيخ

كفر الشيخ

محافظة كفر الشيخ

مركز دسوق

متهم

تحريات

رئيس قرية

نيابة عامه




لا تفوتك
رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

رئيس البرلمان: الاستفتاء على التعديلات الدستورية بالتصويت على المواد جملة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

كهربا ومرتضى "سمن على عسل".. معسكر الزمالك جاهز للقمة.. اللاعب: رئيس الزمالك أبويا.. ومنصور: محمود ابن بلد ومران الاثنين مفتوح للجماهير حال الفوز على الأهلى.. وشوبير: محدش ينكر وجود مشادة والسوشيال ميديا فتنة

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

مزيد من النجاحات.. الآثار تعلن اكتشاف بهو قصر رمسيس الثانى بسوهاج.. والأعلى للآثار: سيغير معالم معبد أبيدوس.. ولأول مرة نعثر على أحجار تدشين وتأسيس المعبد.. والوزارة تعلن مقبرة جديدة 5 أبريل المقبل

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

"بلومبرج": العملة النيجيرية تسير على خطى الجنيه المصرى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة