العزوف عن الحجز مصير مشروع "أنا كاجى" بالعاصمة الإدارية

ترددت أنباء قوية الفترة الأخيرة، عن عزوف المواطنين الراغبين فى حجز الوحدات السكنية بالعاصمة الإدارية الجديدة، عن المشروع المطروح من قبل شركة عقار مصر، تحت اسم "أنا كاجى".

وطبقا لما تردد أن الشركة حديثة فى السوق، وهناك مخاوف من المواطنين من التعامل مع الشركات الحديثة، بعد خروج بعض الشركات من السوق فى الأيام الماضية، وتوقعات بخروج الشركة من السوق.

وأوضحت مصادر مطلعة، أن الاقبال على الحجز فى مشروع أنا كاجى، التابع لشركة عقار مصر، نسبته ضعيفة بالمقارنة بالشركات الأخرى التى أعلنت طرح مشروعاتها بالحجز فى العاصمة الإدارية الجديدة، بالإضافة إلى أن المواطنين يبحثون عن الشكات الكبرى التى تتمتع بمصداقية كبيرة لديهم وخاصة داخل مشروع العاصمة الإدارية خوفا من ضياع أموالهم أو تأخر عمليات التسليم.