"العدل والتخطيط" تفتتحان أعمال تطوير مكتب شهر عقارى جنوب القاهرة

كتب إبراهيم قاسم

أناب المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل والدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري كل من المستشار أشرف رزق مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والمهندسة غادة لبيب نائب وزير التخطيط في افتتاح أعمال تطوير مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة وذلك بحضور المهندس أشرف عبد الحفيظ مساعد وزيرة التخطيط لشئون قواعد البيانات والخدمات الحكومية .

وصرح المستشار حسام عبد الرحيم وزير العدل بأن خطة قطاع الشهر العقارى تتضمن تطوير العديد من مكاتب الشهر العقاري سواء من ناحيه البنية الإنشائية والتجهيزات أو من حيث ميكنة الخدمات المقدمة للمواطنين وذلك بالتعاون المستمر مع وزارة التخطيط ويعد افتتاح أعمال تطوير مكتب شهر عقاري جنوب القاهرة وهو من المكاتب الرئيسية في العاصمة ويتبعه العديد من مكاتب الشهر الفرعية من أبرز مجالات هذا التعاون.

وتضمنت أعمال التطوير رفع كفاءة المكتب من حيث الإنشاءات والتجهيزات حتي يتمكن من تقديم الخدمات بشكل يليق بالمواطنين وكذلك ايضا تطوير الخدمات المقدمة من خلال ميكنة دورات العمل وتسجيل طلبات الشهر الكترونيا مع توفير إمكانية البحث الآلى عن العقود المشهر ملكيتها والمراجعة الفنية للعقود المطلوب إشهارها واستخراج الشهادات العقارية آليا بعد كانت جميع هذه الإجراءات تتم يدويا الأمر الذي سوف ينعكس علي مستوي كفاءة تقديم تلك الخدمات سواء من حيث تقليل مده تنفيذ الخدمة المطلوبه من المواطن أو من حيث تأمين حقوق المواطنين والحد من النزاعات بشأن حقوق الملكية فضلا عن البدء في توفير بعض خدمات الشهر العقاري عبر بوابه الحكومة الإلكترونية.

وأضاف، أنه علي ذات النسق يتم اليوم أيضا افتتاح أعمال تطوير مكتب شهر عقاري أسيوط حتي تمتد عمليه تحسين وتطوير الخدمات التي تقدم إلي المواطنين إلي جميع أنحاء الجمهورية، الأمر الذي سوف يكون له مردود إيجابي علي البيئة الاستثمارية في مصر.

وأكدت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى أن خدمات مكاتب الشهر العقاري والتوثيق تعد من الخدمات الجماهيرية التى تخدم قطاع عريض من المواطنين، ويأتى تطوير تلك المكاتب في إطار خطة عمل وزارتى العدل والتخطيط بهدف تطوير ورفع مستوى الخدمات الحكومية المقدمة للمواطنين، وكذلك تطوير قنوات الحصول عليها، تسهيلا على المواطن فى حصوله على الخدمة، مضيفة أنه يتم التعاون كذلك في تطوير مقرات تقديم تلك الخدمات وإعادة هندسة دورات العمل الداخلية مما يعمل في النهاية على تقليل زمن حصول المواطن على الخدمة.

أضافت السعيد أن تسخير التكنولوجيا في تطوير الأداء الحكومى من شأنه تسهيل المعاملات الحكومية ورفع كفاءة الموارد البشرية في الحكومة، بالإضافة إلى تعزيز الشفافية وتكامل وانسجام الجهود بين القطاعات الحكومية المتعددة.

ومن جانبها أوضحت غادة لبيب، نائب وزيرة التخطيط للإصلاح الإداري أن خطة عمل تطوير مكاتب الشهر العقاري من شأنها العمل علي الحفاظ علي الملكيات والحقوق ويوثقها وهو ما يعمل فى النهاية على تشجيع بيئة الاستثمار، مشيرة إلى أنه تم إطلاق العديد من الخدمات الإلكترونية الخاصة بمصلحة الشهر العقاري على الإنترنت، والتي يمكن للمواطن من خلالها الحصول علي طلب الخدمة ودفع رسومها واستلامها، مثل خدمات طلب شهر بيع رضائي (مرحلة مقبول الشهر)، الحصول على صورة رسمية من عقد مشهر، الحصول على شهادة تصرفات عقارية سلبية أو إيجابية، الحصول على صورة من كتاب دوري، كذلك الحصول على صورة من منشور فني، وخدمة الحصول على صورة من منشور مالي.