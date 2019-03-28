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الخميس، 28 مارس 2019 04:19 م
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الصين تستخدم الصواريخ فى إطفاء الحرائق بالمبانى شاهقة الارتفاع

الخميس، 28 مارس 2019 03:49 م
الصين تستخدم الصواريخ فى إطفاء الحرائق بالمبانى شاهقة الارتفاع حريق فى الصين ـ صورة أرشيفية
بكين (أ ش أ)
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طورت الشركة الصينية لعلوم الفضاء نوعًا جديدا من المطافئ تستخدم صواريخ لإطفاء الحرائق فى المبانى شاهقة الارتفاع والتى يصل ارتفاع طوابقها لأكثر من 300 متر.

وذكرت شبكة تليفزيون الصين الدولية (سى جى تى إن) اليوم الخميس، أن كل صاروخ على عربة المطافئ الجديدة يحمل 6ر3 كيلوجرام من مسحوق جاف، موضحة أنه يتم تحديد الهدف (موقع النيران فى الطوابق المرتفعة) وإطلاق الصاروخ الذى يقوم بإخراج مسحوق الإطفاء فى موقع الحريق دون أن ينفجر.

وأشارت إلى أن تكنولوجيا الفضاء المستخدمة فى تصنيع الصاروخ تجعل دقته عالية جدا ومأمون للغاية، حيث لا مخاوف بشأن استخدامه على سلامة الناس أو المبانى.

 


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الصين

الصواريخ

اطفاء الحرائق

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